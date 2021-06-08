Emekliye 111 TL Taksitle Kredi Müjdesi Geldi! Uygun Faiz Oranı ile Rahat Nefes Alınacak

Yapmış olduğu Emekli Kredisi kampanyası ile hızlı onay vermektedir. 75 yaşına başvurmuş olan emekliler için bu banka hızlı bir şekilde 3000 TL'ye kadar kredi vereceğini duyurduğu aylık 111 TL taksitle verilecek olan bu kredilerde 1.39 faiz oranı ile işlem yapılacaktır. Üstelik daha önce bu banka üzerinden kredi kullanmış olan kişilerin banka şubelerine gitmeden de bu kredileri alabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi sizlere, emekliye yapılan bu kredi kampanyasının şartları hakkında bilgiler verelim.

Banka kredi şartları belirlendi. Başvuru yapabilirsiniz

QNB Finansbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ile birlikte 3000 TL'ye kadar olan kredi kullanımlarında banka 111 TL taksitle 36 ay vadeli kredi vereceğini duyurdu. Sizlerde eğer emekliyseniz ve emekli maaşınızı, Finansbank üzerinden alıyorsanız, kredi başvurunuzu banka şubelerine gitmeden de yapabileceksiniz. Emekli maaşını bu bankadan hamile kişilerde, kredi başvurusunda bulunabiliyor. Kredi başvurusu yapabilmeniz için banka şubelerine gidebilir, bankanın resmi internet sitesine girebilir veya SMS atarak, emekli kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi kullanmak isteyen emeklilerin kredi notu önemlidir. Kredi notu 1000 ve üzerinde olan emekliler başvuru yapabileceklerdir.

SMS ile Emekli Kredisi Başvurusu

3000 TL emekli kredisi kullanmak isteyen kişiler cep telefonları tan mesaj atarak bu kredi için onay alıp alamayacaklarını öğrenebiliyorlar. Bankanın da kendi resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, 50 30 numarasına, TC kimlik numaralarını gönderen emekliler için kredi başvurusu alınacaktır. Sizlerde eğer kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı yazarak, 50 30 numarasına mesaj göndererek 5 dakika içerisinde kredi onayı alıp almıyorsanız öğrenebileceksiniz. Eğer 3000 TL kredi onayı alırsanız, 36 ay vadeli olarak 111 TL taksitle bu krediyi ödeyeceksiniz. Kredi taksitlerinde isterseniz ilk taksit ödemesinde üç ayrı ertelemede yapabileceksiniz.

Eğer bu bankada hesabınız varsa veya emekli maaşınızı bu bankadan alıyorsanız, internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Emekli kredisi için finansbank, mobil uygulamasına girerek burada 3000 TL için kredi başvurusunda bulunabilir, yine aynı faiz oranları ile birlikte kredinizi ödemeye başlayabilirsiniz. Kredi taksitleri 311 TL olacaktır. Daha yüksek kredi çekerseniz kredi tutarının hesaplamasını internet üzerinden yapabilirsiniz.

Kredi kullanmak isteyen kişiler eğer 3000 TL üzerinde işlem yapmak istiyorlarsa en yakın Finansbank şubesine giderek kimlikleriyle birlikte kredi başvurusunda bulunabilirler. Değerlendirme Şube onayında kalırsa, aynı gün içerisinde 75000 TL'ye kadar onay olabiliyorsunuz. Bu kredi kampanyası sadece yemekler için değil, sigortalı olarak çalışan kişiler içinde geçerli bir kampanyadır. Eğer ihtiyacınız varsa sizlerde cep telefonunuzdan SMS atarak bu bankanın kredi kampanyasına katılabilirsiniz.