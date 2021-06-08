Uyanış Büyük Selçuklu 2. Sezon Neler Olacak? Melikşah Ölecek Mi? Sultan Alparslan Kim Olacak?

1.sezon sonu dizinin sezon finali yapılacak. Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi için 2.sezon olup olmayacağı merak ediliyor. Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi Melikşah karakterine hayat veren Buğra Gülsoy ölecek mi? Bu soruların cevapları merak edilmektedir.

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi 2. Sezon Neler Olacak?

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi Akli Film Yapım tarafından TRT ortaklığında yayınlanmaktadır. Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi 2.sezon neler olacak merak edilmektedir. Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi 2.sezonda büyük olaylar bizi bekliyor. 2.sezondan itibaren Sultan Alparslan diziye girecek. Sultan Alparslan'ın Melikşah ile sahneleri olacak ve bu sahneler sonrasında Buğra Gülsoy ile ilgili karar verilecektir.

Sultan Alparslan Kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Dizisine Ne Zaman Girecek?

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi ilk sezonda 33 bölüm yayına alındı. Bu dizinin konusunda Sultan Melikşah'ın hayatı konu olacaktır. Devlet yaşamını konu edecek olan dizi 33.bölüm ile sezon finali yaptı. Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi için 2.sezonda ilk bölümden itibaren Sultan Alparslan diziye dahil olacak. Sultan Alparslan'ın hayatı Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi 2.sezonunun konusu olacak. Bu dizi için ise Sultan Alparslan rolüne Barış Arduç girecek. Barış Arduç 2.sezondan itibaren Sultan Alparslan karakteri ile başrollerden birisi olacak.

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi Kaç Bölüm Sürecek? Final Tarihi Ne Zaman?

Akli Film yapım ile TRT'nin yapmış olduğu anlaşma 33 bölümlük, 1 sezonluk anlaşmaydı. Dizinin devam edebilmesi reytingler ile alakalı olduğu için son bölüme kadar henüz belli bir durum yoktu. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 2.sezonu Sultan Alparslan olacağı için TRT tarafından onay aldı. Bu sefer dizinin daha uzun yıllar gitmesi bekleniyor. Eğer reytinglerde önümüzdeki yıl sorun olursa, TRT dizinin finalini isteyebilir.

TRT'nin yapmış olduğu Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi, Türkiye'de en maliyetli dizilerden ikincisi olmaktadır. Birinci dizi TRT üzerinden yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisidir. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için dizi platosunda 3 saray ve 2 şehir kurulmuştur. 2017 yılından beri platoların çalışmalarına devam ediliyor.