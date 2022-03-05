Emekliye 1 Müjde değil 2 Müjdeli Haber Var! 7777 TL Ödeme Onaylandı

Emekli olan kişiler için başlatılan bu kampanyada 7777 TL nakit kampanyası sadece 1 banka tarafından veriliyor. 7777 TL nakit kredi alan kişilere ayrıca 1000 TL de ek hesap verileceği duyuruldu ve bu kredileri hemen hesaplarınıza atabileceğiniz kesinleşti. Bankalardan yapılan açıklama sonrasında 7777 TL ödeme alacak kişiler, banka kredi şartlarına göre hemen sonuç alacaklar.

7777 TL kampanyayı başlatan Ziraat Bankası, yaptığı açıklamada kendi bankasından emekli maaşı alan kişilere 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi olarak bu limitleri verdiğini ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yapılacağını açıkladı. Ziraat bankası kredi şartlarına uygun olan kişiler 36 ay vadeye kadar kullanacakları gelir belgesiz emekli kredisinde banka üzerinden ve internet üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

7777 TL ödeme almak isteyenler başvurularını hızlı bir şekilde alabilmektediler.. Bunun için başvuru Ziraat Bankası mobil uygulamasından yapılıyor. Emekli maaşınızı aldığınız banka hesabı üzerinden 7777 TL ödeme için başvuru yapacaksanız bankanın internet bankacılığı şifresini alabilir ve bu şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar kredi onayı alırsanız ziraat bankası mobil uygulaması üzerinden kredinizi hesabınıza hemen atabileceksiniz.

Ziraat bankası kredisi başvurusu yapacak olan kişiler ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yapabileceklerdir. Ziraat Bankası nakit kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak kredilerini kendi hesaplarına attıkları gibi 1000 TL'de nakit avans kullanacaklardır.