PTT şubelerinde kuyruklar sokaklara taştı! Devlet destek veriyorum dedi ve 10.000 TL alan alana! PTT üzerinden nakit almak isteyenler 10.000 TL için başvurularını artık PTT gişelerinden ve PTT SMS servisinden yapıyor. Bu sebeple kuyrukta beklemeden de kredi alabiliyorsunuz. Devlet destekli olarak 10.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişilere bankalar 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlayacak.

10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız PTT ve Aktifbank ortaklığındaki bu kampanyaya katılabilirsiniz. 10.000 TL'ye kadar işlem yapacak olan kişilere banka SMS ile onay verirse banka şubelerine veya PTT şubelerine gitmeden kredi imkanı sağlayacak.

SMS ile başvuru yapacak olan kişiler bankanın SMS numarası olan 3050 numarasına KREDİ TC KİMLİK yazarak göndermeleri yeterli olacaktır. SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra 3050 numarası sizlere mesaj atacak ve bu mesajı da sizlere sonuç olarak gönderecek. Onaylanan tutar varsa hesabınıza bu parayı atacaksınız. 3050 numarasına attığınız mesaj sonrasında banka sizin kimlik numarasından sorgulama yapacaktır. Kredi notu, banka sicili ve banka çalışmalarına göre onay verilecektir.

SMS ile onay alamayanlar ise en yakın PTT şubesine giderek, buradan kredi başvurusunu sadece kimlikle yapabilirler. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak kişiler emekli ise emekli maaşlarını bu bankalardan alması gerekmektedir. PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler sadece 10.000 TL değil 80.000 TL'ye kadar nakit alabileceklerdir.