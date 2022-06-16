Emekliye 0.49 Faizle Kredi Verilecek mi? Belli oldu!

Emeklilere 0.49 Faiz Oranıyla Kredi Verilecek. Emeklilere yönelik son dakika promosyonunda kamu bankası ve bazı özel bankalar yüzde 0,49 faiz oranıyla nakit destek vereceklerini açıkladı.



Türkiye'de milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren son dakika hamlesinde kamu bankaları ve bazı özel bankalar yüzde 0,49 faiz oranıyla nakdi kredi vereceklerini açıkladı. Bankaların açıkladığı son dakika haberine göre 0.49 faizli ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanan vatandaşlar, 36 ay vade seçeneği ile 10.000 TL nakit başvuruda bulunabiliyor.



Emekli için Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankası'nın başlattığı 0,49 faizli kredi kampanyasına göre hızlı bir şekilde toplanarak kendi bankalarından emekli maaşı alan vatandaşlara sunulacak. Sadece emekli maaşı çeken vatandaşlar tarafından kullanılabilen bu kredi, devlet destekli olarak sunuluyor. Hâlihazırda emeklilik kredisi kullanmış olsanız bile bankanın çok amaçlı kredi kampanyasına hızlıca katılabilirsiniz.

İşte Başvuru İşlemleri

Emekliler için yüzde 0,49 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuran vatandaşların, bankaların resmi web uygulaması üzerinden açılan kredi başvuru formunu doldurması gerekiyor. Emekli maaşını aldıkları bankanın resmi web uygulamasına girerek nakdi kredi başvurusunda bulunabilir ve kullanabilirler. İlk defa bu bankadan emekli maaşı alan vatandaşlar bu Kredi

kampanyasından yararlanamıyor.

Emekliliklerini Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerine aktararak kredi kullanan vatandaşlar hem yüksek limitli ihtiyaç kredisinden hem de borç kapatma kredi işlemleri gibi faydalanabiliyor. Nakit ihtiyacınız varsa hemen bankadan kredinizi alın ve anında nakit kredi hizmetinden yararlanın.