45 Yaş Ve Altı Vatandaşların Emeklilik Şartları Açıklanıyor!

45 Yaş Ve Altı Vatandaşların Emeklilik Şartları. 45 yaş altı vatandaşlar için açıklanan emeklilik şartları… Daha önceki araştırmalara göre erken emekli olmak isteyen vatandaşların ikramiye sayısı ve çalışma günlerinin sayısı nedeniyle şartların yerine getirilmiş olduğu düşünülüyordu. Bu şartları sağlayan vatandaşlara emekli olma fırsatı sunuldu. Yeni düzenlemelerde bu seçenekler ortadan kalktı.

45 Yaş Altı Emekli Olmak İsteyen Vatandaşlarda Aranan Şartlar

Geçmişte emekli olmak isteyenlere, eski uygulamayı getiren kanunlar ve çalışılan gün sayısı kapsamında ödenen ikramiyelere göre bu şartları sağladıklarında emekli olma seçeneği veriliyordu. Söz konusu yeni çalışma ile vatandaşlar emeklilik için hangi koşulların gerekli olduğunu hesaplamaya başladı. Bu açıklama emekli olmak üzere olanlar arasında sevinç yarattı. En büyük sevinme sebebi olan bu beyannamede, henüz 50 yaşını doldurmamış vatandaşlar için ödenen gün ve saatlerin toplamının ödediği gün ve saatlerin toplamı 50 yıl için geçerli olabilecek şartları karşılayacaktır.



Daha önceki yıllarda yapılan uygulama ile belirlenen kanunlara göre erken emekli olabilmek için avantajlı durumlar vardı. Yeni çalışmaların geçerli olabilmesi için gerekli koşulların sağlanması gerekir. Açıklamaların ardından emekliliği düşünen vatandaşlar saymaya başladı. 50 yaşını doldurmamış vatandaşlar için emeklilik koşulları nelerdir? sayılı kanunun şartları nasıl karşılanıyor? İşte bu soruların cevabını bulmak için ihtiyacınız olan bilgiler...

1999 Ve Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

9 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir işte çalışmış olan vatandaşlar emekli olabilmek için üç aşamalı bir süreçten geçmek zorundadır. Bu tarihten önce sigortalı olan vatandaşlar için farklı emeklilik koşulları geçerlidir. Bir örnekle açıklarsak daha anlaşılır olacaktır. Sigortalı en az 25 yıl çalışmışsa ve 5225 gün sayısına ulaşılmışsa bu şart sağlanır. Bu, 48 yaşında bir vatandaşın emeklilik şartlarının verildiği anlamına gelir. Bu nedenle gündemdeki gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var.