Emeklinin Nakit Sorunu Çözülecek, Son Dakika Bankalar Devlet Destekli Olarak Ödeme Yapacak, Detaylar Belli oldu. Emekli olan kişiler, acil para ihtiyacı olması durumunda, bankalardan hemen destek alabilecekler. İşte detaylar...

Emekliye müjdeli haber son dakika olarak, bankalardan geldi. Bankalar emekli olan kişilere, son dakika kampanyası başlatıyor. Kredilerde limitler yükseldi. Kredi kullanmak oldukça kolay oldu. Emekli olan kişiler, 75 yaşına kadar bankalar üzerinden yüksek limitli krediler kullanabilecekler. 75 yaşından büyük olan ve sağlıklı olan kişilerde, 100.000 TL'ye kadar bu yeni yapılan kampanyada kredi alabilecekler. Kredi için kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankaları kampanyalarını başlattı. Sizlerde bu bankalardan kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredilerinizi anında hesabınıza atabilirsiniz.

Özellikle bu krediler, bankaya gitmeden ödenecek. Kredi kullanmak isteyenler, ödemelerini internet üzerinden yapabileceklerdir. Online emekli kredisi kullanmak isteyenler, bankalar üzerinden hesabı olması durumunda, kredilerini hemen internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden işlem yaparak başvurularını gerçekleştirecekler. Bankaların resmi sitesinden de bu kredi için duyuru yapıldı. İhtiyaç için verilecek bu kredilerde 36 ay vadeli ve ilk taksitlerde 3 ay ertelemeli işlem yapılabilecekdir. Yeni yasa gereği, 50.000 TL ve üzerinde kullanacağınız kredilerde 24 ay vade ile işlem yapılmaktadır. Şimdi sizlere hangi bankadan kredi alabilirsiniz bunun bilgilerini verelim.

Ziraat Bankası TAM 250.000 TL'ye Kadar Vadeli Kredi Verecek

Ziraat Bankası emekli kredisi olarak verilen bu krediyi alabilmek için bankada hesap olması gerekiyor. Banka şubelerinden veya internet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Bankada hesabı olan kişiler, kredilerini Ziraat Bankası üzerinden alabilir, düşük faizle işlem yapabilirler.

Ziraat Bankası 100 bin TL üzeri kredilerde kişilere daha uygun faizlerle işlem yaparken ayrıca kredi ve kredi kartı borçlarınızı da tek bir bankada toplamak istemektedir. Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ilk kredi taksit ödemesini de 3 ay ertelemeli yapabilir. Maaşınız bu bankada değilse, maaş taşıma işlemlerini yaptıktan sonra kredi başvurusu yapabileceksiniz.

Akbank Emekli Kredisi

Akbank üzerinden de emekli kredisi başvurusu yapılıyor. Kredi alacak olan kişiler, kredilerini anında kullanabilmeleri için bazı şartlara uyması gerekiyor. Kredi sonucu uygun olanlar, Akbank şubelerinden hemen onay alabilecekleri emekli kredilerinde en fazla 75 bin TL kredi kullanacaklardır. 75 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli verilecek olan bu kredilerde banka kredi notu düşük olan emeklilerin, kredi kullanmaları için diğer bankadaki borçlarını kapatacak ve bu şekilde kredi imkanı sunacaktır. Akbank emekli olan kişilere ayrı bir müjde daha verdi. Bu bankadan alınacak olan krediler ile birlikte ayrıca aidatsız emekli kredi kartı da alabileceksiniz.