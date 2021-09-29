Halkbank 0.49 Faizli Kredi İçin, Kredi Notu Düşük Olanlara Onay Vereceğini Duyurdu

Kredi Notu Düşük Olanlara Halkbank Kredi İmkanı Sunuyor: Halkbank tarafından kredi notu düşük olanlar için 0.49 faiz oranıyla kredi alma imkanı sunuyor. İhtiyaç kredisi başvurularını Halkbank üzerinden yapacak olanlar için yeni bir kampanya duyuruldu.

Gerçekleştirilen kampanya duyurusu ile birlikte 0.49 faiz oranıyla kredi notu düşün olanlar 10 bin TL’ye kadar kredi alma hakkı tanınacak. 0.49 faiz oranı ile işlemlerini gerçekleştirecek olanlar için bazı şartları da sağlaması gerekiyor.

Kamu bankası olarak hizmetini yerine getiren kuruluş olmasından dolayı, Halkbank fazla şekilde tercih gören bankalarda ilk sırada yer almaktadır. Bireysel ve ticari krediler Halkbank üzerinden en fazla başvuru alan bankalardandır. Kredi sonuçları ise Halkbank tarafından bireysel ve ticari krediler için hemen müşterilere iletilmektedir. Söz konusu kampanya ile birlikte kredi notu düşük olan vatandaşlara özel hemen kredi onayı alınarak sonuçlarını öğrenebilmektedirler.

Halkbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

0.49 faiz oranı üzerinden Halkbank ihtiyaç kredisi başvuruları şubeler üzerinden yapılabilmektedir. 10 bin TL tutarına kadar kredi başvurusunda bulunacak vatandaşlar 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesini de 3 ay ertelemeli şekilde seçebilecektir. 10 bin TL kredi kampanyasından faydalanmak için ise Halkbank müşterisi olmak ve maaşlarını ise bankadan alınma şartı aranmaktadır. Kredi kullanacak olanlar sigortalı şekilde çalışıyor ise son 12 aylık zaman diliminde primlerinin eksiksiz şekilde yatırılmış olması gerekiyor. Böylelikle kredi onay sürecinizin daha hızlı şekilde yapıldığı görülecektir.

10 bin TL tutarına kadar 0.49 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi almak isteyenler emekli ise kredi başvurusundan önce banka üzerinden maaşlarını alıp almadıkları konusunda bir sorgulama gerçekleştirilecektir. Kredi notu düşük olsa da kredi onayını emekli olanlar rahat şekilde alabilmektedir. Daha yüksek limitte bir kredi kullanmayı düşünenler için ise bankadan talep edilen 10 bin TL’ye kadar kredilerin başvuru sonucu alınmasının ardından ilk taksit ödemeleri için 90 gün ertelemeli yerine getirebilmektedir. Halkbank resmi internet sitesi ile bankaya ait mobil uygulama aracılığı ile kredi başvuruları yapılabilmektedir. Mevcut kredi onayı alınması halinde ise dilediğiniz zaman kullanmaya başlayabilirsiniz.