Emeklinin beklediği müjdeli haberi o banka yayınlandı! Ramazan bayramı gelmeden 15.000 TL ödeme olacak artık!

Emekli olan vatandaşlar için yeni bir kampanya başladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden hızlı bir şekilde 15.000 TL alabilmeniz için Yapı Kredi Bankası ile iletişime geçmeniz gerekecek. Emekli olan kişiler için maaş taşıma derdi olmadan kredi kampanyası yapan bankalar belli oldu. Bu bankalardan birisi de Yapı Kredi Bankası olmaktadır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden nakit kullanacak olan kişilere banka hızlı bir şekilde emekli kredisi olarak 15.000 TL ödeme yapacak. Üstelik bu nakit ödemelerinde 3 ay erteleme imkanı da sunulacak. 15.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere banka 3 ay ertelemeli kredi verirken, kişilere kredi notu düşük olması durumunda da hizmet verecek.

Özellikle emekli maaşınızı taşımak istiyorsanız ve maaş taşıma işlemleri sonrasında kredi almak istiyorsanız daha yüksek limitlerde de kredi kullanacaksınız.

Yapı kredi bankası! Emekliye 15000 TL ödeme yapıyor!

Yapı kredi bankası üzerinden emekli maaşı alan müşteriler başvuru yapmak istiyorsa son dakika kampanyasına katılarak SMS ile başvuru yapacaklardır. SMS ile başvuru yapacak olan kişilere 15.000 TL'ye kadar hemen işlem yapılacak ve SMS ile başvuru yaptığınızda aynı gün içinde kredinizi kullanacaksınız.

SMS ile emekli kredisi alacak kişiler, Cep telefonlarının mesaj kısmına girerek BİREYSEL yazıp boşluk bırakın TC KİMLİK NUMARASINI yazarak boşluk bırakın EMEKLİ MAAŞI yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır. Bu şekilde bankadan kredi başvurusu yapmış olacak ve anında kredi sonucunu hemen öğreneceksiniz.

Yapı kredi bankası hesabı olan veya maaş müşterisi olan kişiler ise banka şubelerine gitmeden kredi onayı alacaklardır. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi almak isteyenler, başvuru yapmak istiyorsa hemen sonuç alabilecekleri diğer kampanya internet bankacılığı kredi kampanyası olmaktadır. İnternet bankacılığı üzerinden de kredi başvurusu yaparak hemen online kredi alabileceksiniz.