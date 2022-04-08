Halk Bankası'nın Emeklilere Sunduğu Bu Kampanya Adeta Şok Etkisi Yarattı! Halk Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre emekli vatandaşlar adeta şok etkisi yaratacak bir kredi kampanyası sunulacak.

Halk Bankası emekli kredi kampanyası paketinde 5000 TL'lik nakit avans kampanyası başta olmak üzere 200 bin TL'ye kadar kredi avantajları sunulmaktadır.

Halkbank Düşük Kredi Faizleri

Halkbank emekli kredileri ile ilgili ilan yaptıktan hemen sonra pek çok vatandaş Birgül emekli maaşlarına Halkbank’a taşımak için işlemlerine başladı. Maaşınızı söz konusu bu bankaya taşıdıktan sonra, kredi alternatiflerden faydalanabilirsiniz.

Halk Bankasının Emekli Vatandaşlara Tanıdığı Faiz Oranları Ne Kadar?

Halkbank üzerinden emekli kredisinin çekilmesi durumunda 36 aylık vade seçeneği şeklinde ödemelerinizi yapmanız sağlanacak,

Kredi kampanyası dahilinde, bankanın belirlemiş olduğu faiz oranı %1.44 olacak şekilde paylaşıldı,

Emekli vatandaşların kredi çektikten hemen sonra ödemesi gerekli olan aylık taksit tutarı 3709 TL olacak şekilde açıklandı,

Kredinin tahsis ücreti ise 525 TL olarak açıklandı bu ücreti bankanın kendisi alıyor.

Halk Bankası Emekli Kredisi Müracaat İşlemleri Nasıl Yapılır?

Emekli vatandaşların Halk Bankası üzerinden sunulan bu muhteşem kredi kampanyasına katılım sağlamaları amacıyla öncelikli olarak kendilerine en yakın banka şubesine giderek banka memuruna kimlik kartlarını ve emeklilik kartlarını İbraz etmek sureti ile müracaat işlemlerini yapabilecekleri gibi diğer taraftan Halkbank mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ve işlemlerini yapabilirler.