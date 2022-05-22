Emeklinin beklediği haber, şimdi geldi! Emekli olan vatandaşlar, 25000 TL TC kimlik numarasına göre ödeme alıyor

Emekli olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka şubesi üzerinden 25000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden önce banka kredisi konumuzda öğrenmeniz gerekmektedir. Emeklinin Ramazan bayramından beri beklemiş olduğu bu haberi, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, duyuru yaparak, işlem yapacağını açıkladı. Emekli maaşınız bu bankalarda olmasa bile banka kredi puanınız 1200 ve üzerindeyse ve düzenli ödemeler yapıyorsanız, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden emekli maaş almayan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek onaylanan tutarı, şubelere gitmeden mobil uygulamalar ve internet bankacılığını kullanarak hesaplarına yatırabileceklerdir.

25000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu Yapı Kredi Bankası üzerinden nasıl yapılır?

Acil ihtiyacınızın olması durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyor. Sms ile kredi başvurusu için bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve emekli maaşınızı yazarak, 44 11 numarasına bu mesajı düzgün bir şekilde gönderin. Gönderilen ücretli mesaj sonrasında banka sizlere sonucu verecek ve onaylanan tutarı, isterseniz banka şubesinden isterseniz de bu bankadan hesabınızı olması durumunda mobil uygulaması üzerinden kullanabilirsiniz.

Denizbank üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Denizbank emekli olan vatandaşlara birden fazla kampanya yapmaktadır. Denizbank üzerinden emekli maaş alıyorsanız başvurunuzu internet bankacılığı üzerinden hemen yapabilir ve 25000 TL'ye kadar gelir belgesiz ve düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Denizbank, yapmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar işlem yapacağını açıkladı. 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olan bu kredilere hemen alabilmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak da işlem yapabilmektedir. Emekli olan kişiler SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsa kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermesi yeterli olacaktır.