İcralık olanlara müjde: Nakit alarak tüm borçlarınızdan kurtulma durumu oluştu

Bankalardan dolayı icralık olan vatandaşlar için yeni bir kampanya başlatıldı. Bankalardan dolayı ödeyemediğiniz borçlar yüzünden icralık ve avukatlık olduysanız sizlere, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu kampanya ile birlikte borç kapatma kredisi vererek, tüm icralık ve avukatlık buluşlarınızı kapatmaktadır.

Başvuru yapmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın kredi politikalarına uygun olması ve düzenli olarak bir geliri olması durumunda, icralık ve avukatlık olmaları durumunda kredi kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli olmanız veya sigortalı olarak çalışıyorsanız da bankaya ipotek vermeniz durumunda, sizlerin borçları kapatılarak tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlanarak, Genel Müdürlük tarafından kredi onayı alabileceksiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, sadece banka şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. İcralık ve avukatlık olan kişiler, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka şubeleri haricinde yapmış oldukları kredi başvuruları, direk olumsuz olarak yanıt gelmektedir. İnternet üzerinden veya internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yaparak, kredi onayı olumsuz olan vatandaşlar 45 gün kredi başvurusu yapamaz. Bu sebepten ötürü kredi kullanmak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde kredi almak istiyorsanız, Ziraat Bankası şubelerine giderek hızlı birşekilde düşük faiz oranlarıyla verilen bu kredilere hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, sigortalı olarak çalışan vatandaşların son işyerinde 90 gündür sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda kredi imkanı vermektedir.

Vakıfbank

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de başvuru yaparak nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar ihtiyaçları olması durumunda bu bankanın kredi kampanyasına sadece şubeler aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilmektedir. Sadece emekli olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi verecek olan Vakıfbank emekli maaşını bu bankaya taşıyan vatandaşlara 90 gün ertelemeli olarak düşük faizli borç kapatma kredisi de vermektedir. Bankalardan dolayı icralık ve avukatlık olduysanız bu bankaya ipotek vererek, bu ipoteğin değerinin yüzde 50sine kadar kredi kullanabilir ve tüm icralık olan borçlarınız ile birlikte varsa diğer bankadaki olan tüm borçlarınızı kapatabilirsiniz. başvuru yapmak için sadece banka şubelerine giderek kredi kullanmanız gerekmektedir.