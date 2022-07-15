Emeklinin beklediği flaş haber! Son dakika! 11.000 TL ödeme yapılacak!

Emekli maaşı alan vatandaşlar, 11000 TL kadar ödeme yapmak istiyorlarsa başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek hem kamu bankalarından hem de özel bankalar üzerinden 36 ay vadeli nakit kullanabilecek. Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanya duyuru sonrasında diğer bankalara da örnek oldu. Kamu bankası olan Ziraat Bankası, kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşlara bayram sonrasında 11.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme yapacağını açıkladı. Bu şartlara uygun olan vatandaşlar, kredi başvurusunda bulunarak, 11000 TL'ye kadar Ziraat Bankası üzerinden ödeme alabiliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte sizler de hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Sadece Ziraat Bankası değil, diğer bankalarda kredi kampanyası yapıyor.

GARANTİ BBVA BANKASI EMEKLİ 11000 TL ÖDEME

Garanti Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan emekliler maaşlarını bu banka üzerinden alıyorsa, 11000 TL'ye kadar ödeme alabilmektedir. Emekli olan vatandaşlar, nakit imkanından faydalanmak istiyorlarsa, şartlara uygun olmaları durumunda, Garanti Bankası şubelerine giderek işlemlerini yapabilir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında 11000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, kredi imkanından faydalanabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bankanın internet sitesine giriş yapın ve buradaki kredi başvuru formunu doldurarak, ne kadar kredi onayı alacağınızı görün.

DENİZBANK 11000 TL EMEKLİ ÖDEMESİ

Denizbank üzerinden 11 bin TL emekli ödemesi almak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar yapacakları kredi kampanyalarında 3 ay ertelemeli işlem yapabiliyor. Denizbank üzerinden emekli maaşı olan vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden nakit başvurusunda bulunabilir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca bankanın SMS Kredi servisi olan Cebimde Kredi kampanyasını da katılabiliyorsunuz. Cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak mesaji 32 80 numarasına göndermesi yeterli. Bu şekilde yapılacak olan başvurular sonrasında banka, değerlendirmeyi, kısa bir süre içerisinde yaparak sizleri nekadar kredi onayı verdiğini, mesaj ile gönderir.