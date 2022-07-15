Bu akşamdan sonra başvuru yapanlara 30.000 TL nakit ödemesi haberi geldi!

30000 TL'ye kadar ihtiyacı olan vatandaşlar, bu akşam sonrasında başvurularını yapmaları durumunda İş Bankası ve Garanti Bankası üzerinden 30000 TL'ye kadar nakit ödemesi alacağı haberi geldi. 30000 TL'ye kadar işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara, Garanti Bankası ve İş Bankası yapmış olduğu kampanyada 36 ay vadeli kredi vereceğini açıkladı. Garanti Bankası ve İş Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin özellikle Şubeler kapalı olması halinde, akşamları başvuru yapmak istiyorlarsa internet bankacılığı ve internet sitelerini kullanabilirler.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu 30.000 TL olarak nasıl yapılır?

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başvurularını banka şubelerinden banka internet sitesinden ve Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden alıyor. Emekli olan ve emekli maaşının bu banka üzerinden alan vatandaşlar için yapılan kampanyada ise kredi kullanacak olan vatandaşların internet bankacılığı uygulamasını indirdikten sonra 30000 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurabiliyor.

İş Bankası tüketici kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Banka hesabı olan vatandaşlar hemen müşteri hizmetleri numarasını arayarak iş cep uygulaması için internet bankacılığı şifresi isteyebilir, şifreyi aldıktan sonra mobil uygulama üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. Banka hesabınızın olması durumunda, sizlerde iş bankası iş cep uygulaması üzerinden kredi başvurunuzu yapabilecek ve onaylanan kredi tutarına, şubelere gitmeden istediğiniz zaman, hesabınıza yatırabileceksiniz. İş bankası iş cep uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurularında mobil uygulamayı kullanacak olan kişilere, masrafsız ve gelir belgesiz kredi veriliyor.