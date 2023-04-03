Emeklilerin hak ettiği ödemeler yattı! Resmi gazetede yayınlanan açıklama önemli...

Resmi gazetede açıklanan yeni ödeme haberi ile birlikte özellikle de emekli olan vatandaşlar daha önce hak etmiş oldukları ödemeleri kamu bankaları tarafından alacağını açıkladı. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları da emekli maaşı hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm emeklileri uygun faizlerle ödemeler vereceğini açıkladı. emekli maaşı hesabınız üzerinden sizler de başvuru gerçekleştirerek alacağınız bu ödemeler daha önce Kredi kullanan ve düzenli ödemeler yapan vatandaşlara öncelikli olarak verilecek ve nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar bu nakit kampanyasından emekli olmaları durumunda katılabilecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabınız ile birlikte başvurularınızı gerçekleştireceğiniz ve ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar belirli şartlar dahilinde ödemeleri hızlı bir şekilde alabilmektedirler. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar yüksek limitli bireysel tüketici kredilerini 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da yine kamu bankaları üzerinden devlet destekli olarak alabilmektedirler.

2023 yılında başlatılan bu Kredi kampanyasında özellikle emekli maaşı alan vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek denedikleri zaman ödemeler alabilecekler ve en düşük faiz oranları ile birlikte gelir belgesiz olarak kullanabilecekleri Kredi limitleri ise 20.000 TL'den 50.000 TL'ye yükseltilecek. 3 kamu Bankası üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar diledikleri zaman bu bankalar üzerinden yapılacak olan Kredi kampanyalarına katılabiliyor ve başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak kampanya detayları hakkında bilgiler olabilir bireysel ihtiyaç kredisi kullanabilir nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.