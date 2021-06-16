Emeklileri Sevindiren Kampanya Geldi, ATM'den Alacaksınız, Şart Yok, Kefil Yok

Emekli olan kişilere verilecek olan bu kredilerde 100000 TL'ye kadar şartsız ve kefilsiz olarak kredi onayı alabileceksiniz. Banka üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında, sizlere anında kredi desteği imkanı sunulmaktadır. Emekli olan kişilerin bu kredi kampanyalarına başvuru yapmaları için bazı şartlar bulunmaktadır. Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden yapılacak olan Emekli Kredisi kampanyası başvuruları ile birlikte ayrıca diğer özel bankalarda bu krediler için kampanya yapmaktadır. Kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler özel bankalardan veya kamu bankalarından kredi başvurusu yapsalar bile kredi başvurusu yapacakları bankadan maaş alması gerekmektedir.

Bankaların resmi internet sitesi üzerinden de yapılan açıklamalar ile birlikte emekli olan kişilere kurban bayramına kadar verilecek olan 100000 TL emekli kredisi 36 ay vadeye kadar verileceği de duyurusu yapıldı. Emekli olan kişiler kredi kullanmak istiyorlarsa, 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerin ilk taksit ödemelerinde ise 3 ay erteleme yapabilmektedirler. Emekliler kredi notu düşük olsa bile bu kampanyaya katılarak, onay alabiliyorlar. Kredi onayı aldıktan sonra kredinizi isterseniz banka şubesinden isterseniz de kartınız ile ATM üzerinden çekebileceksiniz.

Bankalar Yarışa Girdi, Onay Verilecek

Pandemi döneminde özellikle emekliler için yapılan kredi kampanyalarından bir tanesi de 100000 TL'ye kadar verilen şartsız olan kredi kampanyasıdır. Bankalar kendi banka müşterisi olması için emeklilere çeşitli kampanyalar yapmaktadır. Bu kampanyalardan bir tanesi de kredi kampanyası olmaktadır. Diğer bankalarda borçlarınız olsa bile banka size 100000 TL'ye kadar kredi verecek ve diğer bankadaki borçlarınızı da kapatabilecektir. Borç kapatma kredisi almak istiyorsanız da bu kredi, tam aradığınız bir kredidir.

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden düşük faiz oranları ile kredi verilmektedir. En çok tercih edilen bu üç banka üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirli şartlar dahilinde istedikleri zaman kredi onayı alabilirler. Maaşınızı eğer bu bankalar üzerinden almıyorsanız maaşınızı taşıma yaparak, Ziraat Bankası Halkbank VakıfBank, emekli, kredilerini kullanabilirsiniz. Ayrıca kamu destekli olan PTT şubeleri üzerinden de emekli maaş alan kişiler, Aktif Bank üzerinden emekli kredisi alabilir.