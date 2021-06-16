Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, 500 Milyon Kredi Dağıtılacak

Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan bireysel ve ticari müşteriler için verilecek bu kredilerde 500 milyon limit hazırlandı. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, belirlenen şartlara göre bu kredileri kamu bankalarından alabilecekler. Esnaf olan kişilerin onay alacağı bu krediler ile birlikte, ayrıca emekli olan ve sigortalı çalışan kişilerde bu desteklerden faydalanacaktır. Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan bireysel müşteriler 5000 TL gelirin altında maaş olması durumunda 10000 TL, esnaf olan kişiler ise en az 2 yıllık vergi levhası olması durumunda 20000 TL kredi alabileceklerdir. Başvuru için resmi gazetede yayınlanacak olan bildirim sonrasında bankalar üzerinden başvuru alınacaktır. İşte başvuru detayları...

Kredi Anında Verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu talimat ile Kamu bankaları kredi almak isteyen vatandaşlara destekler verecek. Kredi kullanmak isteyenler, bu kredileri sadece Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alabilecekler. Bireysel olan müşteriler, kredi ihtiyaçları için 10000 TL kredi alırken, Esnaf olan kişiler ise 20000 TL kredi alabilecekler. Kredi faiz oranları devlet tarafından belirlenecek ve ilk 3 ay taksit ödemesi olmadan en fazla 24 ay vadeli olarak işlem yapılacak.

Kredi Başvuru Şartları Nedir?

Kredi kullanmak isteyenler, belirlenen şartlara göre kredilerini alabilirler. İşlem yapmak isteyenler, TC vatandaşı olması ve 6 aydır düzenli geliri olması durumunda bireysel kredi alabilir. Esnaf olan kişiler ise esnaf belgeleri ile birlikte, banka şubelerine giderek başvuru yapabilirler. Bankalara kredi başvurusu yaptığınızda sizin kredi notunuza göre ne kadar onay alacağınızda belli olacaktır. Bankalarda arası iyi olmayan kişiler, maalesef onay alamazlar. Daha önce Ziraat Bankası destek kredisi alan kişilerde bu kredilere başvuru yapamayacaktır. 500 milyon TL'ye kadar verilecek bu krediler başvuru işlemleri 15 gün sürecektir. 15 gün içinde bu kredilerin verilmesi planlanıyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden istediğinizi seçerek aynı şartlar dahilinde kredi başvurusu yapabileceksiniz. Kredi kullanmak isteyenler, 24 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli alacakları bu kredileri devletin belirlediği faiz oranları ile kullanacaklardır.