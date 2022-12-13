Emeklilere yeni haber! Emekli maaş hesaplarınıza ek ödeme alın! 23000 TL ödemeler başladı ve 5 gün sürecek...

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden 23000 TL'ye kadar ödeme olacak olan tüm emeklilere 5 gün içerisinde nakit ödemeleri yapılacağı haberi bugün sabah itibariyle verildi. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde 23000 TL kredi ödemesi olabilirsiniz. Emekli maaş alan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere giderek başvurularını gerçekleştirmeleri halinde ihtiyaç kredisi ödemesi yapabileceği bir kredi paketi hazırladı.

Ziraat Bankası başta olmak üzere, VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlara bankalar, şartlara uygun olmaları durumunda 23000 TL kredi ödemesi gerçekleştirmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaş alıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak destek kredilerinden faydalanabilirsiniz.

BAŞVURU

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda nakit ödeme başvuruları için özellikle bankanın internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak da hızlı bir şekilde kredi kullanabilmektedir. Kamu bankaları üzerinde hesabı olan vatandaşlar, internet bankacılığı şifresi alarak, bankaların mobil uygulamaları üzerinden kredi başvurusunda bulunarak, ne kadar onay aldıklarını görebiliyor.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda ilinde, sizlere hemen aynı gün içinde ödemeler hızlı bir şekilde verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden kredi başvurularında bulunarak, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarakda kullandırılmaktadır.

Ptt üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar PTT şubelerine giderek, 23000 TL'ye kadar nakit kredi başvurusunda bulunabilir. Ayrıca PTT şubelerine gitmeden cep telefonlarınız üzerinden SMS atarak da başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 30 50 numarasına göndermeniz durumunda, nakit başvurusunda bulunmuş olacak ve onaylanan tutar hakkında bilgileri sizlere hemen söyleyeceklerdir.