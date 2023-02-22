Emeklilere ve Çalışanlara Müjde Verildi: Konut ve İhtiyaç Kredisinde Büyük İndirim

Son dönemde yükselen faiz oranları, ihtiyaç kredisi veya konut kredisi almak isteyen vatandaşların işini son derece zorlaştırdı. Ancak devlet müdahalesi sonrası bankalar ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarında çalışanlara ve emeklilere özel indirim yaparak vatandaşların rahatlamasını sağladı. Ziraat Bankası ve Halkbank, Türkiye'nin en popüler bankalarından olup en fazla faiz indirimi yapan bankalardan oldu. İki banka, çalışan ve emekli vatandaşlarımıza öncelik vererek milyonlarca kişinin yararlanabileceği avantajlı kredi paketleri hazırladı.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİYE KONUT VE İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası, emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan veya alma sözü veren emekli vatandaşlar için "Emeklinin Artısı" adında bir kampanya başlattı. Bu kampanyada, emekli vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi ve konut kredisi fırsatı sunuluyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 1,79’dan başlarken, konut kredisi faiz oranları da yüzde 1,36'dan başlıyor. İhtiyaç kredisi kampanyası 36 ay vadeli olarak sunulurken, konut kredisi kampanyasında vatandaşlara 120 taksitle ödeme fırsatı veriliyor.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞANIN ARTISI İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası, emekli vatandaşlarının yanı sıra çalışan vatandaşları da düşünerek onlar için de uygun faiz oranlı kredi kampanyaları oluşturdu. Ziraat Bankası'ndan maaşını alan ya da almak için taahhüt veren çalışanlara özel ihtiyaç ve konut kredisi kampanyası sunuldu. Emeklinin Artısı kampanyasındaki gibi, Çalışanın Artısı kampanyasında da ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 1,79’dan başlıyor. Konut kredisi faizi ise yüzde 1,36’dan uygulanıyor.

HALKBANK EMEKLİYE İHTİYAÇ VE KONUT KREDİSİ

Halkbank, emekli maaşını Halkbank’tan alan ya da almayı taahhüt eden vatandaşlar için Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi ve Hesaplı Evim Konut Kredisi adında kampanyalar başlattı. İhtiyacını karşılamak için bankaya başvuranlar hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi çekebilirken, kira öder gibi uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar da konut kredisi kampanyasından faydalanabiliyor.

Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi kampanyası kapsamında emekliler 100 bin liraya kadar talepte bulunabiliyor. Bu kredi için yüzde 1,55’ten başlayan faiz oranları sunuluyor. Dileyen kişiler çektikleri ihtiyaç kredisini 36 ay vade ile konut alımlarında da kullanabilirler. Daha uzun vadeli konut kredisi çekmek isteyen emekli vatandaşlar ise yüzde 1,20’den başlayan faiz oranıyla ve 120 ay vade seçeneğiyle Hesaplı Evim Konut Kredisi kampanyasından faydalanabilirler.

Halkbank’ın resmi internet sitesinde, ne kadar harcama yapacağını ve aylık olarak ödemesi gereken taksit tutarını aşağı yukarı öğrenmek isteyen emekliler için örnek bir ödeme tablosu paylaşılmıştır. Bu tabloda yer alan bilgilere göre, 100 bin liralık bir konut kredisi kullanan ve bu krediyi 120 ay taksitle ödemeyi vaat eden müşterilerin aylık olarak ödemesi gereken taksit tutarı 1.576 liradır.

Her iki kredi için de başvurular Halkbank internet bankacılığı, mobil bankacılık üzerinden yapılabiliyor. Dileyen müşteriler gerekli evraklarla birlikte kendilerine en yakın Halkbank şubelerine giderek de başvurularını gerçekleştirebiliyor.