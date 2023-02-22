Bu Yaz Evlenmeyi Planlayanlara Devlet 33 Bin Lira Destek Verecek!

Devlet, evlenmek isteyen gençlere maddi destek sağlayarak yardım eli uzattı. Destek, bazı koşulları karşılayan herkes tarafından alınabilecek ve söz konusu desteğin tutarı 33 bin liraya kadar çıkabilecektir. Çeyiz desteği ile ilgili yapılan açıklamada, düzenli olarak para biriktirenlerin çeyiz hesaplarına geri ödemesiz ve karşılıksız olarak devlet desteği verileceği ifade edilmiştir. Bu proje, gençleri para biriktirmeye teşvik edip evlenmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır ve gençler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Özellikle yaz ayının yaklaşması ve düğün sezonunun açılması ile birlikte bankalar rekor başvuru almaktadır. Devletin verdiği çeyiz yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar çeyiz hesabının koşullarını ve nasıl verildiğini merak etmektedir.

ÇEYİZ HESABI NEDİR VE NASIL AÇILIR?

Evlenmeden önce birikim yapmak isteyenlerin merak ettiği bir konu da çeyiz hesabıdır. Bu hesap, bankaların tasarruf hesaplarından biridir ve herkes kolayca açabilir. Hesap açmak için kişilerin kimlik belgeleriyle kendileri için en avantajlı teklifleri sunan bankaya gitmeleri yeterlidir. Hesabı açan kişiler, belirli bir süre boyunca bu hesapta düzenli olarak para biriktirmelidir. Biriktirilecek paranın miktarı kişiler tarafından belirlenir. Devlet desteği almak için en az 3 yıl boyunca düzenli bir şekilde birikim yapmak gerekmektedir. Bu nedenle, miktar ne olursa olsun, düzenli ödemeler yapmak önem taşımaktadır.

ÇEYİZ HESABI DEVLET DESTEĞİ NE KADAR 2023?

Devlet Destekli Çeyiz Hesabı'nda belirli bir süre birikim yapan kişilere verilen desteğin miktarı, birikim yapılan süreye ve hesaba yatırılan miktara göre değişmektedir. 36-47 ay birikim yapanlar yüzde 20, 48-59 ay birikim yapanlar yüzde 22, 60 ay ve üzeri birikim yapanlar ise yüzde 25 devlet katkısı alır. Azami katkı tutarı ise 11.840,63 TL, 13.662,26 TL ve 16.394,72 TL olarak belirlenmiştir. Bir çift evlenmeden önce iki ayrı çeyiz hesabı açarak birikim yaptığında devlet desteğiyle birlikte 33 bin liraya yakın bir tutar elde edebilir.

ÇEYİZ HESABI AÇAN BANKALAR 2023

Bankalara başvuru yaparak çeyiz hesabı açtırmak isteyenler hangi bankaların çeyiz hesabı açtığını araştırmaktadır. Tüm devlet bankalarının çeyiz hesabı açtığı bilinmektedir. Özel bankalardan ise İş Bankası, Halkbank, Ziraat Katılım Bankası, Akbank, Kuveyt Türk, Yapı Kredi, Albaraka Türk, Vakıf Katılım Bankası, İNG Bank, Garanti Bankası, Türkiye Finans çeyiz hesabı açmaktadır.

DEVLETTEN ÇEYİZ DESTEĞİ ALMA ŞARTLARI

Yuva kurmak isteyen gençleri desteklemek için devlet tarafından verilen çeyiz yardımının bazı koşulları bulunmaktadır. Sadece Türk vatandaşlarının yararlanabildiği bu desteğin başlıca koşulu başvuru yapan kişinin hesabı açacağı tarihten itibaren 24 yaşını doldurmamış olmasıdır. Hesap açıldığı andan itibaren en az 3 yıl boyunca birikim yapılırsa ve bu kişiler 27 yaşından önce evlenirlerse bu destekten faydalanabilirler. Daha önce bir evlilik yapmış olan vatandaşlar ise bu desteği hiçbir şekilde alamazlar. Yukarıda bahsedilen tüm koşulları sağlayan vatandaşlar devlet desteğini kolayca alabilir.

