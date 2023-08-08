Son gelişmelere göre, Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik emekli maaşı zammının ardından, SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik ek ödemelerin de yapılacağı açıklandı. Bu gelişmeler, emeklilere önemli bir maddi destek sağlayacak ve maaşlarda gözle görülür bir artışı beraberinde getirecek. İşte emeklilere yönelik yapılan bu ek ödemeler ve detaylar:

Emekli Maaşı Zammı ve Ek Ödemeler

Temmuz ayında onaylanan yüzde 25'lik emekli maaşı zammı sonrasında, emeklilere yönelik ek ödemelerin de olacağı duyuruldu. SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklileri, maaş zammının yanı sıra ek olarak 1950 TL ödeme alacaklar. Bu ek ödemeler, emekli maaşlarının artışını daha da destekleyecek ve emeklilere maddi anlamda rahatlama sağlayacak.

Ek Ödemenin Zamanlaması ve Detayları

Temmuz ayında onaylanan yüzde 25'lik maaş zammının ardından ek ödemelerin başlaması, emekliler arasında merak konusu oldu. SGK'nın yaptığı açıklamaya göre, ek ödemeler Temmuz ayı itibarıyla başlamış durumda. Bu ödemeler, emekli maaşlarının hesaplanmasının ardından banka ve PTT şubeleri aracılığıyla emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

Maaşını 3'er Aylık Aralıklarla Alanlar

Maaşlarını 3'er aylık aralıklarla alan emekliler için de ödemeler devam ediyor. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, aylıklarını her ay alan emeklilere Temmuz ayında 1 aylık tutarında ek ödeme yapılacak. Üçer aylık aralıklarla maaş alan emeklilere ise ödemeler farklı şekillerde yapılacak. Mayıs-Haziran-Temmuz dönemine denk gelen emeklilere Temmuz'da 1 aylık tutarında, Haziran-Temmuz-Ağustos dönemine denk gelenlere Temmuz ve Ağustos aylarında 2 aylık tutarında, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemine denk gelenlere ise Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 3 aylık tutarında ek ödeme tahakkuk ettirilecektir.

Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları

Emekli maaşlarındaki artış ve ek ödemelerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." ifadelerini kullanmıştır. Bu da emeklilere yönelik yapılan ödemelerin ilerleyen dönemlerde de değerlendirilebileceğini göstermektedir.