Emeklilere TC kimlik kartı ile 20 bin TL ödeme verilecek! SMS ile başvuru yapılacak

Emekli olan kişiler nakit ihtiyaçları için başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, 20000 TL'ye kadar ödeme alarak hemen kimlik kartı üzerinden hesaplarına para yatırabilecek. Kampanyayı başlatan Denizbank, sadece emekli olan vatandaşlarına cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi imkanı sağlayacağını açıkladı.

Emekli maaşınızı, Denizbank üzerinden almanız durumunda daha yüksek limitlerde kredi onayı verecek olan bu banka emekli maaş almayan vatandaşlara SMS ile ihtiyaç kredisi imkanından faydalandırarak kredi imkanına sokacak.

Emekli maaşı, Denizbank üzerinde olmayan vatandaşlar, banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması durumunda SMS ile başvuru yaparlarsa kredi onayı alabilecek ve kimlikleriyle birlikte en yakın DenizBank şubesine giderek kredi kullanabilecektir.

Sms ile kolay başvuru yöntemi.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, Denizbank'ın emekli maaş hesabınız üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin.

Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmış olacak ve sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredinizin nekadar olduğu hakkında bilgiler verilecektir.

Sms ile kredi başvurusunda bulunan ve onay alan emekliler kredilerini en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte 20000 TL olarak kullanabilir ve 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabilirler.

Oluşturduğunuz ödeme tablolarında, Denizbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sunmaktadır.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, Denizbank'ın mobil uygulamasını kullanarak da ihtiyaç kredisi alabiliyorlar. Denizbank, hesabınız varsa ve bankanın mobil uygulamasını kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için Denizbank'ın internet bankacılığı şifresini oluşturup, mobil uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor. Denizbank, hesabı üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte Denizbank, mobil uygulaması, aracılığı ile ihtiyaç kredisine hemen kullanabilirsiniz.