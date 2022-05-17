Resmi Gazetede Yayına Girdi: Son Dakika! Ödemeler 3400 TL olarak alınacak. Son dakika haberinde hangi bankalar artı para verecek belli oldu! Nakit ihtiyacı olan kişilere ihtiyaç kredisi haricinde, bankalar üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yapılarak, artı para imkanı da sunulmaktadır. Tc kimlik numarası olan vatandaşlar başvurularını banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden de yapabilmektedir. Sadece kamu bankaları üzerinden değil, özel bankalar ve katılım bankaları üzerinden de kendi hesabınız üzerinden artı para imkanından faydalanabilir ve kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunabilirsiniz.

3400 TL'ye kadar verilecek olan bu nakit ödemelerde yüksek kredi notu olan ve daha önce kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak, düzenli ödemeler yapan vatandaşlara daha yüksek limitlerde ödemelerin verilmektedir.

İş bankası Kredili Mevduat Hesabı Başvurusu Nasıl yapılır?

3400 TL ye kadar artı para almak istiyorsanız ve İş Bankası üzerinde hesabınız var ise iş cep uygulamasına girerek buradan hemen başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve nakit kullanabileceksiniz. iş Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve banka şubeleri üzerinden de kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak kendi hesabınıza artı para yükleyebiliyorsunuz.

Denizbank, kredili Mevduat Hesabı Başvurusu Nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yapacak olan vatandaşlar, kurtaran hesap adında bir artı para imkanından faydalanıyorlar. Denizbank, kendi müşterisi olan vatandaşlara mobil uygulama üzerinden ve SMS ile başvuru yapma imkanı tanımaktadır. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, Kurtaran, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına bu mesajı gönderin. gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek, onaylanan Tutarı nekadar olduğunu sizlere söyleyecek ve onaylanan tutar, kendi hesabınıza artı para olarak yatacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden artı para başvurusu nasıl yapılır?

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden artı para başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirerek, kredi imkanından faydalanabiliyorlar. Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve Ziraat Bankası, mobil uygulamalar üzerinden kendi hesabınız aracılığıyla, artı para alabilir, yüksek limitlerde kredili mevduat hesabı kullanabilirsiniz. Verilecek olan artı para size geri ödemesinde 12 ay vadeye kadar bölünerek, taksitli nakit avans olarak kullandırılmaktadır.