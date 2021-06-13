Emeklilere Pandemi Müjdesi! Bankalar Promosyonları Yükseltti

Emekli olan kişilere, yeni promosyon müjdesi geldi. Sizlerde emekli promosyonu almak istiyorsanız, bankaların vermiş olduğu şartlara uygun olarak emekli maaşınızı promosyon alacağınız bankaya taşımanız gerekiyor. 2017 Mart ayından itibaren başlayan bu promosyonlar, 3 yılda bir verilmektedir. 2017 yılında emekli promosyonları alan kişiler, 2020 yılında tekrardan başvuru yaparak güncel promosyon miktarlarını aldılar.

SGK üzerinden verilen emekli promosyonlarında, aldığınız maaşa göre ödeme alacaksınız. 1.500 TL'ye kadar maaşı olan kişiler, 500 TL, 1.500 TL ve 2.500 TL maaş alan kişiler, 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşı olanlar ise 750 TL SGK tarafından emekli promosyonu alacaklardır. Bu verilen promosyonlara ek olarak bankalarda kendi politikalarına göre promosyon vermektedir.

Emekli Promosyon Nasıl Alınır?

Emekli promosyon alacak olan kişiler, bankadan maaş alması durumunda, o bankada 3 yıl boyunca maaş alacağını sözleşme ile beyan ederse, hesaplarına bankaların belirlediği promosyon yatacaktır. 3 yıl banka değişliği olmadığı sürece bu emekli promosyonları geri ödenmez. Eğer bu süre içinde banka değişikliği yaparsanız, aldığınız emekli promosyonu geri ödersiniz.

Bankalar Ne Kadar Promosyon Veriyor?

Her bankanın kendi kampanyasına göre promosyon miktarı vardır. İşte bankalar...