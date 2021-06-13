Bayramdan Sonra Ödemeye Başla, QNB Finansbank 50 bin TL Kredi Başvurusu Rekor Kırıyor

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, kredilerini anında onay alarak yapabileceklerdir. Bayramdan sonra ödemeye başlayacağınız bu kredileri kullanmak için başvuru başladı. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 50 bin TL'ye kadar onay alacak ve kredilerini hemen hesaba aktaracak. Kredi başvurusu için banka resmi internet sitesi üzerinden de açıklama yaptı. Kurban Bayramı öncesinde kredi başvurusu yapacak olan kişilere, banka hemen onay verecek. Ödemelerde 3 ay ertelemeli olacak. Toplamda ise en fazla 36 ay vade yapabileceksiniz.

QNB Finansbank 50.000 TL Kredi

QNB Finansbank üzerinden 50 bin TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredinizi hemen sonuçlandırabilirsiniz. Bunun için bankanın sizden istediği iyi bir kredi sicilinizin olmasıdır. Kolay kredi veren bankalar arasında gösterilen ve her yaptığı kampanyada rekor seviyede başvuru alıyor. Kredi sonucuna göre 36 ay vadeli onay verilen bu kredilerde, 50 bin TL'ye kadar sizin kredi sicilinize göre işlem yapılacaktır. Kredi başvurusu yapmak da oldukça kolay. SMS ile ve internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceksiniz.

SMS ile Başvuru Alınacak

Kredi başvurusu için SMS ile kredi almak isteyenlere QNB Finansbank anında sonuç verecek. Kredi sicili uygun olan kişiler, bu kredileri hemen alabilecekler. SMS ile kredi başvurusu yapmak için TC KİMLİK numaranızı 5030 numarasına mesaj atmanız gerekmektedir. SMS ile kredi başvurusu sonrasında sizlere hızlı ve anında kredi imkanı sunulacaktır. SMS ile başvuru yapan kişiler, cep telefonuna gelen onay mesajı ile birlikte, hemen en yakın banka şubesinden kimlikle bu kredileri alabileceklerdir. 50 bin TL'ye kadar verilecek olan kredii kredi sicilinize göre limitler verecektir. 30 bin TL veya 10 bin TL'de onay alabilirsiniz.

İnternetten Başvuru Nasıl Yapılacak?

Banka ayrıca kredi alacak kişilere internet sitesi ve internet bankacılığı aracılığı ile de kredi verecek. Başvuru yapmak isteyenlere banka hızlı ve anında sonuç verecek. İnternet sitesi üzerinden müşteri olmayan kişiler onay alırsa, kredileri onay mesajı kendi cep telefonuna gelecek. İnternetten kredi alacak olan kişiler eğer banka müşterisiyse, bankanın online kredi başvuru kampanyasını kullanarak internet üzerinden onay alabilecekler. Bu şekilde şubeye de gitmeden paranız hesaba yatacak.

25.000 TL Kredi Hesaplama

Bankadan 25 bin TL kredi aldığınızda sizlere 36 ay vade için aylık 929 TL ödeme çıkacaktır. Bu kredi faiz oranı ise 1.39 üzerinden verilmektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda da bu faiz oranı ile işlem yapılacaktır. 25 bin TL kredi onayı alırsanız, bu limitlerde ödeme yapabilirsiniz. Eğer 3 ay erteleme yaparsanız, kredi vadesi 33 ay olacaktır.