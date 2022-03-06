Emeklilere özel haber! Borçlarınızı ödemek için son şans denildi, Devlet desteği ile ödenecek. Emekli olan vatandaşların emekli maaşı almış olduğu banka Ziraat Bankası VakıfBank ve ya Halkbank ise bu bankalar üzerinden devlet destekli borç transferi kredisi kullanarak tüm Banka borçlarını kapatabilecek. Resmi gazetede yayınlanan Bu haber ile birlikte sadece emekli olan vatandaşların emekli maaşları üzerinden alacakları bu krediler ile birlikte bankalar üzerinden kredilerine istedikleri zaman kullanabilecektir. Emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan kişiler maaşları üzerinden alacakları ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte bu krediyi ayrıca borç transferi olarak da kullanılabiliyor.

Bu bankalar üzerinden sadece emekli vatandaşlar için devlet destekli olarak ödenecek ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılmak isteyen kişiler 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanırken 50.000 TL üzerindeki kullanacakları tüm krediler de 24 ay vadeli olarak işlem yapacaklardır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlerde Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ile iletişime geçerek borç transferi yapabilirsiniz.

Emekliye borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Emekli olan vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsa başvurularını hızlı bir şekilde hemen internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak işlem yaparak başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Nakit ihtiyacı olan emeklinin borç kapatma kredisi kampanyasına katılabilmesi için emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alması ve başvuru yapacağım bankanın da emekli maaşı Bankası olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve ya Halkbank üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında banka sizlere belirtilen Kredi şartlarına göre diğer bankadaki olan güncel ihtiyaç kredisi güncel kredi kartı ve varsa kredili mevduat hesabı borçlarınızı kapatarak tek bir bankada ödeme kolaylığı sağlayarak düşük faiz oranları ile işlem yapılacaktır.