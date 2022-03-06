Ay sonuna kadar süre verildi! Nakit isteyen borç isteyen 25 bin TL alacak

Bankalar üzerinden nakit kredi kampanyasına başvuru yaparak hızlı bir şekilde 25000 TL onay almak isteyen vatandaşlar için ay sonuna kadar müddet verildi. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında Kredi kullanacak olan vatandaşların 36 ay vadeye kadar Yapı Kredi Bankası üzerinden 25 bin TL onay alacağı Haberi geldi. Nakit kredi isteyen vatandaşlar Yapı Kredi Bankası kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte hızlı bir şekilde 3 ay ertelemeli toplamda 36 ay vadeli olan bu kredileri hızlı bir şekilde kullanabilecek.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda sizler için kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası bireysel olarak sizlere 25000 TL kredi onayı sunmaktadır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden 25000 TL ödeme nasıl alınır?

Yapı Kredi Bankası son zamanlarda yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde nakit kredi vermeye devam etmektedir. Yapı Kredi Bankası son dakika yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte vatandaşlara beş dakika içerisinde kredi sonucunda öğrenebilecekleri yeni kampanyanın duyurusunu Kendi internet sitesi üzerinden yaptı.

Yapı Kredi Bankası bireysel olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların Kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte bu banka üzerinden SMS atarak internet sitesine girerek veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak kredi başvurusu yapabileceği hakkında bilgileri yayınladı.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısımları üzerinden ücretli bir mesaj atarak hemen başvurularını gerçekleştirebilecek ve sonucunu hemen öğrenebilecek.

Cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek bireysel yazılı boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelir yazarak 4411 numarasına bu mesajı göndererek hızlı bir şekilde Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası SMS ihtiyaç kredisi başvurusu yapan ve kredi onayı alan vatandaşlar en yakın banka şubelerine giderek Kredi kullanımını gerçekleştirebilir.

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu formunu doldurarak işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda Yapı Kredi Bankası sizler için ayrıca Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden de 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.