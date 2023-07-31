Bankalar, emekli maaşını banka hesapları ve ATM'ler üzerinden alan vatandaşlara özel olarak yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi. Bu kampanya kapsamında, emekli maaş hesabınız üzerinden 14.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Başvurularınızı hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilir, kredi işlemlerinizi sadece 5 dakika içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alanlar düşük faiz oranlarından yararlanırken, özel bankalardan ise bankaların kendi faiz oranları üzerinden kredi kullanabilirler.

Ziraat Bankası İle Hızlı ve Kolay Başvuru İmkanı!

Eğer emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız, şubelere gitmeden de başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası müşterileri, internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve kredi notuna bakılmadan başvurularını sonuçlandırabilirler. Banka şartlarına uygun olarak kredi kullanmak isteyenler, kredi taleplerini kolayca karşılayabilirler.

QNB Finansbank ile 5 Dakikada Kredi Onayı!

QNB Finansbank üzerinden emekli maaşı alanlar için başvuru yapmak oldukça kolaydır. Kredi notu uygun olan kişilere banka, 5 dakika içinde kredi onayı verir. Onay alan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak kredilerini hemen alabilirler. Nakit kredi almak isteyenler, SMS kredi servisini kullanarak hızlıca başvuruda bulunabilirler. SMS ile kredi başvurusu yapanlar aynı gün içinde destek ödemelerini alabilirler. Kredi başvurusu için TC kimlik numarasını 5030 numarasına göndermek yeterlidir. Ayrıca, bankanın mobil uygulamasını kullanarak da 14.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka, tüm kredi başvurularında 5 dakikada sonuç vererek müşterilere kolaylık sağlamaktadır.