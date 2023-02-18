Emeklilere ödemeyi o banka yapacak: PTT'ye giden emekli kredisi alacak

Emekli maaşı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada uygun faizlerle ödeme alacak olan tüm vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlem yapılacak ve PTT, Emekli Kredisi kullandırılacaktır. Ptt, emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada uygun faizlerle kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi işlemler hemen yapılmaktadır. Ptt, emekli kredisi almak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirmek için hemen bu bankalardan kredi kullanabilirsiniz.

Ptt, emekli kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi ödemeleri, sizlere hızlı bir şekilde verilecek ve 100000 TL'ye kadar bu bankalar üzerinden kredi kullanmış olacaksınız. Ptt, emekli kredisi almak istiyorsanız size en yakın PTT şubesine giderek maaşınızı bu, PTT şubelerine taşıyarak Aktif Bank ile birlikte verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan işlemlerde, PTT, emekli kredileri hemen verilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurumuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız.

PTT EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURU

Ptt, Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara belirtilen şartlara uygun olarak kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecektir. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvurunuzu yapabileceğiniz kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, en yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi hemen yapabilirsiniz. Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlar, banka müşterileri olmaları durumunda SMS atarak onay almaları ile birlikte istedikleri zaman PTT şubesinden onay, kredisini kullanabilir.

Ptt, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj ile birlikte PTT üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Ptt 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi imkanı sağlarken, 50000 TL üzerindeki kredilerde hem borç kapatma kredisi hemde 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturmaktadır.