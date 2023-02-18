IBAN numarasına saat 20:00'den sonra ödeme yatacak! Son dakika 100.000 TL'ye kadar nakit verilecek

Son dakika haberine göre, 100000 TL'ye kadar nakit ödemesi alabileceğiniz bir kampanya hazırlandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Garanti Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda hemen işlem yapabilecek ve 24 ay vadeli kredi alabileceksiniz.

Garanti Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara belirtilen politikalara uygun olarak işlem gerçekleştiriliyor. Nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi olabilmeleri için bu iki banka üzerinden de işlemleri 5 dakika içerisinde yapılıyor.

Garanti Bankası, 100000 TL nakit kredi kampanyası...

Garanti Bankası üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilecek. 24 ay vadeli 36 ay vadeli kredi paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Garanti Bankası şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirip ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların belirli şartlar uygun olarak kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Denizbank üzerinden 100000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası...

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olarak işlem yapmak isteyen tüm kişilere hemen ödeme veriliyor. Sms ile de başvuru yaparak, 100000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi onayı alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan tüm vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda da deniz mobil uygulamasını kullanabilir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına mesaj göndermeniz yeterli olacaktır.