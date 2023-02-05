Emeklilere ödemeler olacak! Banka hesabı olan tüm emeklilere 50.000 TL'ye kadar ödeme olacak!

Emekli, maaş hesabınız üzerinden 50000 TL'ye kadar nakit kredi kullanarak işlem yapmak istiyorsunuz, sizlere ihtiyaç kredisi verecek olan bankaların listesi açıklandı. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm emekliler için emekli maaş hesapları üzerinden kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecektir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, alabileceğiniz 50000 TL ihtiyaç kredisi ödemelerinde 36 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturularak, sizlere işlemler gerçekleştirilir ve kredi kullanmanıza olanak sağlanır. Emekli maaş hesapları üzerinden kredi kullanacak olan kişiler aşağıdaki bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi kampanyası detayları nelerdir?

Ziraat Bankası, emekli maaş hesabınız üzerinden alabileceğiniz emekli kredisi banka müşterisi olan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte verilmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerinizi hızlı birşekilde yapabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz kampanyalara katılacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan VakıfBank Halkbank üzerinden de emekli maaşı alan tüm vatandaşlar diledikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden kamu bankaları aracılığı ile birlikte alacağınız tüm kredilerde sizlere 5 dakika içerisinde sonuç veriliyor ve onaylanan tutarlar, internet bankacılık uygulaması kullanan tüm emeklere bu böyle uygulamalar üzerinden de hesaba yatırılıyor.