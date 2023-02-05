Ziraat bankası bu hafta içinde ödeyecek! Tutar: 30.000 TL olacak, Banka başvuru almaya başladı

Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte vatandaşlara kredi paketi hazırladı. Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için 30000 TL'ye kadar düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi gerçekleştirecek olan bu banka üzerinden kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde alabilir ve kredi işlerinizi hızlı bir şekilde hesabınıza yatırarak yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi banka müşterisi olmanız durumunda, İnternet Şubesi, internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi başvurusu 30000 TL, nasıl yapılıR?

Ziraat Bankası üzerinden 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz, banka müşterisi olmanız durumunda hemen internet bankacılığı şifresi oluşturabilir ve kredi başvurunuzu bu şekilde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası internet bankacılığı şifresi üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde hesabınıza yatırabilirsiniz.

Ziraat Bankası internet bankacılığı şifresi üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, Ziraat Mobil uygulamasını cep telefonlarına veya tabletlerine indirmeleri durumunda gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 30000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştiriyor. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm bireysel müşterileri için başlıktan bu kampanyalarda, Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlara destek ödemeleri vereceğini açıkladı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası, üzerimden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.