18000 TL nakit ödemesi TC kimlik ile verilecek! Duyuru yapıldı!

Bireysel tüketici kredisi kullanacak olan vatandaşları, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, 18 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi ödemesi verecek olan Yapı Kredi Bankası ile birlikte Denizbank, yaptıkları bu kampanyalarda, bireysel kredileri kredi notuna göre vereceğini açıkladı. Banka kredi notu yüksek olan tüm vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek, diledikleri zaman ödeme alabilmektedir.

3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bireysel tüketici kredisi kampanyasından faydalanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri verilecektir.

Kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi 5 dakika içerisinde bu iki banka üzerinden yapabilirsiniz. Bireysel kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara banka kredi politikalarına uygun olup, kredi notu 1400 ve üzerinde olması durumunda iki banka tarafından da ödeme verilir.

DENİZBANK

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak oturduğunuz yerden kredi sonucunuzu öğrenebiliyorsunuz. Sms ile cebimde kredi kampanyasına başvuru yapmak için kredim TC kimlik ve doğum tarihi yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderin.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlarda diğer bankalarda olduğu gibi cep telefonu üzerinden SMS atarak, kredi başvurusu almaktadır. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Bu şekilde yapılacak olan kredi başvurularında, değerlendirme, hızlı birşekilde yapıları ve sonuçta size mesaj atılan cep telefonu numarasına gelir.