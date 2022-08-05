Emeklilere Müjde Üstüne Müjde! O Ödeme Onaylandı…

Emeklilere sevindirici müjdelere ardı ardına geliyor. Yapılacak olan ödemeler onaylandı. Artık ödeme kullanılabilir. Son Dakika Kampanyası Başlamış Oldu. Detaylar Haberimizde…

Emekli olan vatandaşlar için sevindirici kampanya! Nakit kampanyada emekli vatandaşlara 7777 TL tutarında ödeme yapılacak. Nakit kampanyasını sadece bir banka tarafından yürütülüyor 7777 TL nakit kredi alan emekli vatandaşlara bunun yanı sıra 1 000 TL tutarında de ek hesap verileceği belirtildi. Verilecek olan bu tutarları hesaplara aktarmak mümkün. Bankalardan gelen son açıklamalara göre 7777 TL tutarlı ödemeleri almak isteyen vatandaşlar, banka kredi şartlarını karşılamış olmaları gerekir.

7777 TL tutarında uygulamaya koyulan kampanyada söz sahibi olan Ziraat Bankası, yapmış olduğu açıklama ile kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşlara 36 aylık bir vade tanınacak. İhtiyaç kredisi olarak verilecek olan limitli kredilerde ilk ödemede 3 aylık bir erteleme fırsatı da sunuluyor. Ziraat Bankası tarafından belirlenen kredi şartlarına uygun vatandaşlar, 36 aylık vadeli olarak kullanacakları kredilerde gelir belgesine ihtiyaç duyulmuyor. Emekli kredisinde banka üzerinden başvuru yapılacağı gibi internet üzerinden de başvuru yapılabilecek.

Ziraat Bankası tarafından 7777 TL tutarlı krediye katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, başvurularını yaparak hızlı bir şekilde alabilecek. Katılım için gerekli başvuruyu Ziraat Bankası mobil uygulamasından yapılabilir. Emekli maaşı banka üzerinden alınması durumunda, hesap üzerinden kredi başvurusu yapılabilir. 36 aylık vadelerin geçerli olduğu kredide onay alınası durumunda mobil bankacılık uygulaması üzerinden kredi hesabına aktarma yapılabilir.

Ziraat Bankası üzerinden kredi için başvuru yapacak olan emekli vatandaşların kredi onayı alması durumunda ilk ödemelerini 3 ay sonra yapabilecek. Banka üzerinden başvuru yapmak isteyen emekli vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak kredilerini kendi hesaplarına aktarmalarının yanı sıra 1 000 TL tutarında da nakit avans kullanabilecekler.