Gram Altında Değişmeler, O Seviyelere Dikkat!

Elde edilen son dakika haberlerine göre altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler, jeopolitik açıdan meydana çıkan risk faktörlerinin ön planda olduğu, fiyatlardaki yukarı yönlü seyrini devam ettireceği yönünde görüşler hâkim. Savaş fiyatlamalarının devam ettiği şu günlerde kritik uyarılarda yapıldı. Bu yönden bakıldığında yatırımcılar canlı altın alış veriş rakamları ile arayışları devam etmektedir. Bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmeniz için haberimizin devamını okuyabilirsiniz…

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlilikler devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden askeri hareketler devam ederken bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor. Rus güçlerinin Ukrayna kentlerini başta olmak üzere stratejik noktalara yöneltilen saldırılar güvenli yatırım araçlarına olan ilginin artmasını tetikliyor.

Jeopolitik durum itibari ile sürekli olarak kötümser havanın hâkim olması altın fiyatlarının zirve görmesini sağlıyor. Yüksekteki yerini korumaya devam eden altın, yükselişini devam ettiriyor. Gram altın 1017,53 seviyesinde anlık olarak yükseliş ile 1032, 20 liradan işlem görüyor.

Gram Altın Ne Kadar? 5 Ağustos 2022

Gram altında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Yukarı yönlü seyreden güvenli liman altın, küresel altın fiyatları ile dolar kurunda ortaya çıkan değişmelere paralel olarak geçen hafta 1012 TL ye kadar yükselmişti. Altının gram fiyatı günü 1032 liradan seyrine devam ediyor. 1032 TL üzerinde işlem görürken aynı gün içerisinde çeyrek altın 1689 TL ve cumhuriyet altını ise 6950 TL den alım satım işlemine konu oluyor.

Gram altın İçin Kritik Tahminler

Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketler ABD ve Çin arasında yaşanan gerginliğin jeopolitik risklerinden arması ve ABD merkez bankasının enflasyona yönelik açıklamaları dolar endeksinde gerilemelere neden olurken altındaki yükseliş devam ediyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1770 dolar ile en düşük 1755 dolar seviyelerinde görülmesi muhtemel görünüyor.