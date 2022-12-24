Emeklilere Müjde! Tek tek ödenecek, Emekli maaşı alan kişiler hemen onay alacak

Emekli maaşı alan vatandaşlar kamu bankaları tarafından yapılacak olan ödemeler ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda uygun faiz oranları ile birlikte nakit kullanacak olan kişiler Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank üzerinden emekli maaşı alması durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan tüm emeklilere 50.000 TL 36 ay vadeli nakit kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan kişiler aralık ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde nakit kredilerden faydalanabilir onaylanan kredileri banka hesabı olması durumunda internet bankacılığı üzerinde Kendi hesabına yatırabilir.

Emekli olan kişiler düşük faizli ödemeleri almak istiyorlarsa emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan tutar kadar kredileri hızlı bir şekilde Kendi hesabına yatırabilir.

Emekli maaşı kamu bankaları olan kişiler alacak

Emekli maaş hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler emekli kredisi adı altında verilen ve 2022 yılı sonuna kadar devam edecek olan 50.000 TL gelir belgesiz kredi kampanyasına katılabilir ve katılmış oldukları ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabilmektedir.

Emekli olan kişiler Ziraat Bankası Vakıf ve Halk Bankası üzerinde yapacakları ihtiyaç kredisi başvurularında emekli maaş hesapları üzerinden nakit kredi kullanabilecek ve kullanmış oldukları bu krediler ile birlikte düşük faizli yeni yıl kredisi alabilecektir. 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak alacağınız bu kredileri ilk taksit ödemesi 90 gün ertelemeli olarak sizlere verilecek ve bu şekilde Kredi kullanmış olacaksınız.