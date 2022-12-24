Hyundai sadece hafta sonuna özel 378.000 TL'den satacak! ÖTV'siz de alabilirsiniz!

ÖTV'siz de alabilirsiniz! Hyundai sadece hafta sonuna özel 378.000 TL'den satacak! Bilindiği üzere Aralık ayında başlamış olan bu kampanyadan 3 ay zam yapılmadan yararlanılacaktır. 330 bin Türk Lirasından başlayan fiyatları ile tüketicileri üzerine çekiyor. Bu markanın son model araçlarına bu fiyat seçenekleri ile ulaşmak çok büyük bir fırsat olarak görülmektedir.

Kendinize Uygun Hyundai ile Tanışma Fırsatı Yakalayın!

Kendinize uygun aracı bütçenize uygun fiyatla tercih edebilir ayrıca belirli araç ve fiyattaki modellerimizi seçerek ÖTV indiriminden de yararlanabilirsiniz. Sıcak konforlu yapısı elit görünümü ile Hyundai birbirinden farklı çeşit ve modelleri ile tanışmak için siz değerli müşterilerimizi en yakın şubelerimize bekleriz. Hyundai farkı ile keyifli yolculuklar dileriz.

Hyundai farklı araç tipleri ve uygun fiyat seçenekleri ile sizleri bekliyor. Bu araç modellerini inceleyerek kendinize en uygun Hyundai ile tanışma fırsatını yakalayabilirsiniz. Bu araç modelleri ile oldukça farklı araç denetimlerini yaşayabilirsiniz.

Hyundai İ20 2022 Aralık Sıfır Araç Fiyat Listesi

Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump 378.000

Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump 435.500

Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style 443.500

Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus 467.500

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Elite 512.500

Hyundai i20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style 472.650

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