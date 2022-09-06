Emeklilere Müjde! PTT Üzerinden Emekli Maaşı Alan Kişilere 50.000 TL Şartsız ve Kefilsiz Destek Verilecek...

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı Haberi geldi. PTT emekli kredisi kampanyası adıyla vermiş olduğu bu kredilerde şartlara uygun olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğiniz kampanyalardan faydalanmak istiyorsanız PTT ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde hesap ödemenizi alabilirsiniz.

Emekli maaş hesabımız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte sizler de PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu kredileri aynı gün içinde hesaplarınıza da yatırarak kullanabileceksiniz. Başvuru yapabilmeniz için özellikle PTT üzerinden emekli maaşı almanız gerekiyor. Emekli maaşınızı PTT'ye taşındıktan sonra ilk maaşınızı çektikten sonra size en yakın PTT şubesine giderek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden sms ile başvuru yapmak istiyorsanız PTT yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndererek PTT emekli kredisi kampanyasına kısa mesaj atarak da başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere düşük faiz oranları ile birlikte verilecek olan 50.000 TL kredi 36 ay vadeli olarak işlem yapılarak hesaplara yatırılmaktadır. Emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan bu ödemeler ile birlikte kredilerini 5 dakika içerisinde sonuç olarak hesaplarını alabilmektedir. Emekli maaşınızı PTT şubelerine taşıdıktan Sonra ayrıca 750 TL'ye varan emekli promosyonundan da faydalanabilirsiniz.