10 bin 15 bin TL Ödeme! Garanti, Halkbank, İş Bankası ve Akbank duyurdu, Gelir Belgesiz 40.000 TL verilecek...

Garanti Bankası İş Bankası Halkbank ve Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek yeni bir nakit kampanyasına katılmanıza sizlere olanak sağlanacaktır. Eylül ayı sonuna kadar başvurunuzu gerçekleştirerek nakit ihtiyacınızdan faydalanabileceğiniz bu kampanyalardan sizler de hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirerek başvuru yapabilecek ve onaylanan bu kredileri İstediğiniz zaman hesaplarınızı yatırarak kullanabileceksiniz.

Bankalar üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi kampanyalarında son zamanlarda özellikle Kredi kullanılacak olan vatandaşları aynı gün içinde işlem özeti ile birlikte sizlere kredi imkanları sağlanmaya devam ediyor. Garanti Bankası başta olmak üzere Akbank Halkbank ve İş Bankası üzerinden de başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere gelir belgesiz olarak 40.000 TL'ye kadar kredi ödemesi verileceği açıklandı.

Başvuru nasıl yapılır?

Garanti Bankası Akbank Halkbank ve İş Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar öncelikli olarak en yakın banka şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz 40.000 TL kredi başvurusunda bulunabilmektedirler. Garanti Bankası Akbank Halkbank ve İş Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sağlanmaktadır.

Akbank başlatmış olduğu bu Kredi kampanyasında şartlara uygun olarak vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi ödemesi verecek ve onaylanan bu krediler ile birlikte de aynı gün içinde hesaplarınızı ödemeler yatıracaktır. Akbank üzerinden ayrıca Cep telefonunuz aracılığı ile birlikte sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak da başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Akbank üzerinden SMS ile kredi kullanmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderebilirsiniz.

İş Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise Bu bankanın mobil uygulaması olan İşCep uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.