Emeklilere Müjde! Bağkur ve SGK-SSK Emeklilerine 3 maaş Bedelinde Avans Veriliyor! En Az 8.477 TL Verilecek!

Son Dakika: Milyonlarca çalışan vatandaş emekli olabilmenin hayalini kuruyor. 8.477 TL'lik tutar ise birçok kişinin cüzdanını rahatlatacak. Avans kampanyasından faydalanabilmek için SGK'ya yazılı bir şekilde başvuru yapmak gerekiyor.

Bilindiği gibi emekli olmak için yıl, yaş ve de prim günü şartlarını eksiksiz bir şekilde tamamlamak gerekiyor. Söz konusu bu şartları sağlayan emekliler başvuru yaptıklarından itibaren 1 hafta veya 10 gün içinde emeklilik işlemleri tamamlanabiliyor. Ancak maaş bağlama işlemi uzayanlar için avans imkanı sağlanıyor. Verilmesi planlanan avans 8.477 TL'ye ulaşıyor. Avanstan faydalanabilmek için SGK'ya da yazılı olarak başvuru yapmak gerekli. Emekli aylığı bağlama işlemleri ve avans uygulaması hakkında merak edilenler ise bazı detaylara sahiptir.

Emekli avansı için ne yapmak gereklidir? Yıl, yaş ve prim günü şartlarını yerine getirenler emeklilik için başvuru yapma hakkına sahiptir. Başvurular 1 hafta ile 10 gün gibi bir zaman içerisinde sonuçlanmaktadır ve emekliler, emekli aylıklarına kavuşabilmektedir. 2002 senesi öncesinde 11 belge toplanması ve ibraz edilmesi ve de 120 gün beklenmesi gerekirken, günümüzde emeklilik için tek bir dilekçe ile işlem yapılabilmektedir. Başvuru sonuçları ise 1 hafta ile 10 gün içerisinde belli olmaktadır. Emekli maaşı bağlanması işleminin uzun sürmesi nedeni ile de nakit avans imkanı geçerlidir.

Emekli Avans Alma Şartları Nedir?

Bu konuda yapılan son açıklamalara göre, emeklilik başvurusu yapan kişilere avans ödemesinin yapılabilmesi için emekli aylığının son 90 gün içinde kişiye bağlanamamış olması; ayrıca SGK'ya yazılı olarak başvuru yapılması gereklidir. Avans uygulaması ile net asgari ücret tutarının 3 katına kadar varan ödeme yapılmaktadır. Bu sene için alınacak olan avansın tutarı 8.477 TL olarak belirlendi. Nakit avansın bağlanacağı aylıkların biriken tutarından fazla olan kısmı, daha sonraki gelir ve maaşlardan %25 oranında kesilmektedir.

Maaşın 3 Katı Kadar Nakit

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyen kişilere sunulan nakit avans olanağını daha önce emekli olmuş kişilere de verilmesi söz konusu olabilir. Avans tutarının ise maaşın 3 katı kadar olması beklentisi var. Talepler gerçekleşirse, emekli vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını faizsiz avans yolu ile karşılayabilecek.