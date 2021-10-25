Ziraat Bankası’ndan Emeklilere 50.000TL Kredi Yardımı: Ziraat Bankası emekli müşterilerinin de yanında olmaya devam ediyor. Emekli olan müşterilerine birçok avantaj sunan banka kredi verme konusunda da yanlarında oluyor. Uygun faiz oranları ile emeklilere kredi imkânı veriyor. Emelinin Artısı Kredi Paketi ile uygun faiz oranları ve yüksek vade sayısı ile kredi veriyor. 50.000 TL’ye kadar olan kredileri için 36 ay daha üstü miktarda krediler için 24 ay vade seçeneği sunuyor.

Emekliye Uygun Faiz Oranları Ziraat Bankası’nda

Uzun vade oranlarının yanında emekliye yüzde 1,63 faiz oranları ile ihtiyaç, yüzde 1,37 faiz oranı ile de konut kredisi veriyor. Ziraat bankası kredi çekerken de emeklilerin yanında oluyor ve uygun faiz oranları ile emekliye ihtiyacı olan parayı temin ediyor. Bu kampanyadan faydalanmak için de sadece bankadan maaşınızı almanız yetiyor.

Bankadan Maaşını Alana Kredi

Uygun faiz oranı ile ihtiyaç ve konut kredisinden faydalanmak için sadece maaşınızı Ziraat Bankası’ndan almanız yeterli oluyor. Maaşınızı bankaya taşıdıktan sonra başvuru yaparak kredi puanınıza göre uygun tutarda kredi alabiliyorsunuz. Emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alanlardan ihtiyaç kredisi için kefil şartı da aranmayabiliyor. Hiçbir şart olmadan sadece maaşınızı Ziraat Bankası’ndan alarak avantajlı faiz oranları ve uzun vade süreleri ile kredinizi rahatlıkla alabilirsiniz.

Uzun Vade oranları

50.000 TL’ye kadar olan krediler için 36 aya, 50.000 TL’nin üstünde kalan tutarlar için ise 24 aya varan vade seçeneklerinden faydalanabiliyorsunuz. Emekliler uzun vade süreleri ile çektikleri kredileri rahatlıkla ödeyebilir. Üstelik maaşlarını bankadan almaları da uygun faiz oranından faydalanmaları için yeterli oluyor. Kredi puanlarına göre alabilecekleri üst miktarda krediyi rahatlıkla alabiliyor. Bunun yanında banka şubesine uğrayarak kendileri için özel fırsatlardan da yararlanma imkânı sağlıyor.

Kredi notu düşük olan emekli müşterilerine ise farklı şartlarla kredi verebiliyor. Kefil veya benzeri ek şartlar ile daha yüksek miktarda kredi çekme veya kredi notunuz düşük olsa dahi kredi alma şansına da böylelikle erişmiş oluyorsunuz. Eğer sizin de ihtiyaç veya konut kredisi ihtiyacınız varsa en yakın Ziraat Bankası şubesine uğrayarak avantajlı oranlarla kredinizi alabilirsiniz.