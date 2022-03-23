SON DAKİKA: Emeklilere Maaştan Ayrı Ek Para Doğrudan Yatacak. Emekli vatandaşlarımıza özel olarak düzenlenen bir kampanya haberi son dakika olarak gündeme büyük bir etki yaratmıştır. Bankalar emekli vatandaş portföyünü genişletebilmek amacı ile birbirinden farklı ve avantajlı kampanyaları 1.01 kamuoyuna duyurmaya başlamıştır. Buna göre Yapı Kredi Bankası internet sitesi üzerinden yaptı son dakika kampanyasıyla emekli promosyonu ödemelerinde bir ilke imza attı.

Yapı Kredi Bankası, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan emekli vatandaşlar için önemli bir promosyon ödemesi kampanyasına başlangıç yaparak emekli vatandaşlara 2750 TL’ye varan bir promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu. Bu promosyon kampanyasına katılabilmek için ise 31 Mart 2022 tarihi son başvuru tarihi olarak açıklanmıştır.

Yapı Kredi Bankası Emekli Promosyonu Olarak 2.750 TL Ödüyor!

20 Ocak 2022 tarihi ile başlayan ve de 31 Mart 2022 tarihinde sona erecek olan kampanyada emekli aylıklarını, 3 yıl boyunca Yapı Kredi Bankası'na taşıyacak ve bu bankadan alacağına dair taahhüt veren emekliler, 2750 TL nakit para promosyon fırsatından faydalanacaklar.

Banka tarafından verilecek olan promosyon ödemelerinde taahhüt verildikten sonra maaş tutarına göre promosyon ödemeleri bekleme olmadan yapılacaktır. Buna göre maaş tutarı 1499 TL olan kişilere 1600 TL, 1500 TL ile 2500 TL arasında maaş alan kişilere 2100 TL, emekli maaşı 2500 TL’nin üzerinde olan kişilere ise 2500 TL tutarında nakit promosyon ödemesi anında banka hesabı üzerinden yapılacaktır. Aynı zamanda banka hesabı üzerinden iki adet yeni fatura ödemesini otomatik ödemeye almanız halinde maaştan bağımsız olarak 100 TL tutarında bir ödül tanımlaması da yapılacaktır.