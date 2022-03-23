Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Vatandaşlara Son Dakika Açıklaması

Ülkemizdeki emekli vatandaşları oldukça önemli bir şekilde ilgilendiren müjdeli bir haber Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından önemli bir açıklama ile kamuoyuna sunulmuştur. Emekli vatandaşlarımız kamu bankaları üzerinden herhangi bir şart ya da koşula konu olmadan nakit destek ödemelerinden faydalanabileceklerdir. Emekli vatandaşlara yönelik yapılan kampanyalarda ve destek ödemelerinde bir yenisi daha eklenerek, kamu bankaları emekli vatandaşlara sunduğu desteği giderek artırma yoluna gitmiştir.

Bankalar üzerinden vatandaşlara sunulan kredi ürünleri ihtiyaç kredisi, konut kredisi ya da taşıt kredisi olarak kendi içinde ayrılmaktadır. Emekli vatandaşların bu kredileri yaptıkları başvurular kabul bankalara olan halk Bankası, ziraat bankası ve vakıf bankası tarafından oldukça zor bir şekilde kabul edilmekteydi. Emekli vatandaşların son dönemlerde yaşadıkları gelir daralması ve sıkıntıları nedeniyle bir adım atılarak devlet tarafından önemli bir atılım gerçekleştirilmiştir.

Emekli vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını giderebilmek adına ve ödeme dengesini gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç kredisi kullanmak istemeleri durumunda kamu bankaları üzerinden devlet destekli olarak ayrıcalıklı ve özel kredi kampanyalarını katılabileceklerdir.

Emekli vatandaşların kamu bankaları üzerinden başvuracakları kredileri onayla bilmeleri için yapmaları gereken tek işlem ise emekli maaşlarını kamu bankalarına taşımaktır. Bu şekilde üç kamu bankasına emekli maaşını taşıyan emekli vatandaşlar devlet destekli olarak kredi paketlerine ve ürünlerinden kolay bir şekilde faydalanabileceklerdir. Aynı zamanda maaş taşıma işlemi yapan emekli vatandaşlar 750 TL’ye varan emekli promosyon ödemelerini de alabileceklerdir.