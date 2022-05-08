Emeklilere kurban bayramı ikramiyesi müjdesi geldi. Emeklilere 2100 TL'ye kadar yılbaşı ikramiyesi verilip verilmeyeceği haberleri gelmeye devam ediyor. Emekliler 2100 TL devlet ödemesi alabilirler. Ancak bu ödemelerin bayram için verilip verilmeyeceği konusunda henüz bir netlik yok. Emeklilerle yapılan röportajlar, Ramazan ve Yeni Yıl'da Kurban Bayramı'nda emeklilere 2100 TL ikramiye verilip verilmeyeceğini bildirdi.



Ocak ayı artışıyla birlikte emeklilere de yılbaşı ikramiyesi ödenip ödenmeyeceği araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri hakkında da detaylı açıklamalarda bulundu. Başkan, ikramiyelerle ilgili ayrıntılı çalışmaları rapor eder. Yılbaşı ikramiyesi için 2100 TL'ye kadar ödeme işlemi onaylanırsa, başvuru yapmanıza gerek kalmadan yılbaşından önce veya sonraki gün 2100 TL emeklilik hesabınıza yatırılacaktır. 2100 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsak yılbaşı ikramiyesi alan kişilerin yer başvurusu yapmasına gerek yoktur. Aralık ayından itibaren emekli maaşı alan vatandaşlar bu destekten yararlanarak 2100 TL TL ödemeyi hesaplarına alabilirler.

Emekliye Müjde Geliyor Mu?

Meclis tarafından da onaylanacak olan 2100 TL'lik yılbaşı ikramiyesi kararının onaylanması ve resmi gazetede yayınlanmasının ardından kişilerin banka hesaplarına yatırılacak. Ayrıca Ocak zammı ile ilgili gelişmelerin de bu hafta netleşmesi bekleniyor. Emekliler kurban bayram ikramiyesi aldıklarında rahat bir nefes alabilirler.

Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi geldi. Kararın onaylanması ve resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Emeklileri bir nebze rahatlatacak haber çok yakın zamanda sonuçlanacaktır.