Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. Son günlerde özellikle EYT'yi bekleyen vatandaşlar için önemli gelişmeler yaşandı. Emeklilik yaşına yaklaşan ve yaş sınırı nedeniyle emekli olamayan 43, 44, 45, 46 yaşlarındaki vatandaşlar EYT haberlerini detaylı olarak takip ediyor. 43, 44, 45, 46 yaşlarındaki vatandaşlar EYT noktasından hükümetin vereceği müjdeli haberi bekliyor.



Öncelikle 43, 44, 45, 46 yaşlarındaki vatandaşlarımız için son dakikalarda EYT noktasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son zamanlarda ülkemizde oldukça yoğun olan EYT ile ilgili son dakika haberler burada.



Bazı meslekler eskime ve yıpranma belirtileri gösteriyor. EYT bekleyen vatandaşlarımız özellikle mesleki tükenmişlik nedeniyle emekliliği beklemektedir. Erken emekli olmak isteyen vatandaşlarımız mesleki tükenmişlik nedeniyle işten sonra emekli olabilirler. Bazı işlerde amortisman oranı çok yüksek olup, o işlerde çalışan vatandaşlarımıza amortisman ödemesi, maaş zammı gibi destekler de verilmektedir. Bu nedenle emeklilik yaşına ulaşan vatandaşlarımızın beklediği haber EYT oldu.

Hükümetten Açıklamalar

Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi .Hükümet açıklamasına göre, vatandaşlarımızın EYT kapsamında erken emekli olmalarını sağlamak için görüşmeler devam ediyor. Bu kapsam 18 meslek ve 45 mesleğe genişletildi. Yeni yasa çıktıktan sonra 45 meslek için amortisman ayrılacak. Bu mesleklerde çalışan vatandaşlarımız EYT'yi beklemeden emekli olabiliyor. Özellikle pandemi ile birlikte vatandaşlarımızın ekonomik çaresizliği arttı ve maaşının düşük olmasına rağmen emekli olmak istiyorlar. Bu yüzden hükümetten iyi haberler bekliyorlar. Bu nedenle EJT için beklenen projeler ve müzakereler vatandaşlar için çok önemlidir, savunmasız meslek gruplarında çalışan vatandaşlar bu kanundan yararlanır ve iş kanunu nedeniyle erken emekliliğe girer. Bu değer kaybı olan mesleklerde en az 5 veya 8 yıl çalışmış olmaları gerekir. Cumhurbaşkanının açıklamalarına kulak verirsek 2017'de gerçekleşmesi beklenen EYT muhtemelen 2022'de gerçekleşecek.