Emeklilere Haklı Olarak Bu Ay İçin 5750 TL Ödeme Yapılacak, Son Dakika Açıklandı

Emeklilere Haklı Olarak Bu Ay İçin 5750 TL Ödeme Yapılacak: Eski ya da yeni emekli olmak fark etmeksizin tüm emeklilere 5750 lira bu ay ödeme gerçekleştirilecek.

Türkiye'de emekli olan vatandaşların anında sonuçlarını alabileceği 5.750 TL tutarına kadar ödeme alacakları yeni bir kampanya hakkında duyuru yapıldı. Emekliler adına düzenlenen Maaş promosyonu kampanyaları ardı ardına verilmeye devam ediyor. Ziraat Bankası ile SGK arasında imzalanan protokol sonrasında emekli promosyonlarında zam getirilmişti. Zamların ardından Yapı Kredi Bankası emekli promosyonu almaya hak kazanacak olan kişilere 5750 TL tutarında ödeme yapacağını duyurdu.

Mevcut emekli maaşını almaya devam eden ve sözleşmelerini gerçekleştiren vatandaşlar bir ay içerisinde bu promosyon hesaplarında alabilmektedir. Söz konusu promosyon ile birlikte emekliler yüksek ödeme hakkına sahip olacaktır. Emekli promosyonundan eski ya da yeni emekli olması gibi herhangi bir ayrım yapılmamaktadır.

Emekliye promosyon nedir? Nasıl alınır?

2017 yılının Mart ayında başlamış olan ve 3 yılı geride bırakan emekli promosyonlarında zamlar tekrar gündeme merak edilen soru olarak düşmüştür. Emekli promosyonu maaşını 3 yıl boyunca aynı banka üzerinden almaya hak eden kişilere geri ödemeksizin verilmektedir. Söz konusu paranın geri ödenmediği gibi 3 yıllık sözleşme süresi dolmasından sonra tekrar talep edilebilmektedir. Burada yapılması gereken tek şey emekli promosyon ödemesi alınan bankaya maaşın taşınmasıdır. Emekli promosyon almayı düşünüyorsanız banka şubelerine uğrayarak sözleşmeerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Emeklilere 5750 TL ödeme gerçekleştirilecek.

TEB ile Yapı Kredi Bankası emekli promosyonu adı altında 5750 TL tutarına kadar ödeme gerçekleştirecektir. 1500 TL tutarı ne kadar olan maşlar için 1800 TL, 1500 TL ile 2500 TL arasında olan emekli maaşlarına özel 2125 TL promosyon ödemesi yapılacağı belirtilmiştir. Söz konusu fiyatı daha da artırılmasını düşünen TEB Bankası tarafından emekli maaşı olan kişilerin akraba, arkadaş eş ve dostlarının da TEB Bankası ya da Yapı Kredi Bankası'na maaşlarını alması için getirememesi halinde 150 TL promosyonda ek olarak alabilme şansı elde etmektedir. Bu davet ise 10 kişi ile sınırlandırılmıştır. Getirilecek toplamda 10 emekli arkadaş karşılığında 1500TL tutarında bir ek ödeme almaya kazanılmış olur.