VakıfBank emekli olan müşterilere 2500 TL ödeme yapıyor

Vakıfbank yeni yapmış olduğu kampanyada emekli olan müşterilere 2.500 TL'ye kadar ödeme ve yüksek limitli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Vakıfbank üzerinden 2.500 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişilere banka belirli şartlar dahilinde hemen onay verecek ve emekli maaşı hesabınıza artı para olarak 2.500 TL yatıracak.

Vakıfbank devlet bankası olmasından dolayı ülkemizde en çok tercih edilen ve emekli maaşı olan bankaların başında gelmektedir. Binlerce emekli müşterisi olmasından dolayı Vakıfbank kredi kullanacak olan kişilere düşük faizli krediler verirken ayrıca emekli olan kişilere bazı özel kampanyalar yaparak Acil para ihtiyaçlarında nakit sıkıntısı çekmemek için nakit avans kampanyası yapmaktadır.

Vakıfbank üzerinden yapılan son dakika kampanyasında emekli maaşı bu bankada olan kişiler daha önce artı para almadıysa 2.500 TL'ye kadar artı para başvurusunda bulunabiliyor. Almış olduğumuz artı para hesabınızda gözükecek ve siz istediğiniz zaman kullanacak kullanım sonrasında ödeme yapacaksınız.

Vakıfbank sadece emekli olan müşterilerene yapmış olduğu bu kampanyada daha önce artı para kullanmış olan kişilere de 10 bin TL'ye kadar düzenli Ödemiş olmaları durumunda limitlerini yükseltecektir.

Vakıfbank 2500 TL emekli ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden 2.500 TL'ye kadar emekli ödemesi başvurusu yapmak isteyen müşteriler bankanın mobil uygulaması üzerinden istedikleri zaman 7gün 24saat nakit avans limiti başvurusunda bulunabiliyor. VakıfBank'ın mobil uygulamasına giriş yapabilmeniz için emekli maaşı hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir. Almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte 2.500 TL'ye kadar nakit avans başvurusu yapmak istiyorsanız emekli maaşı hesabınıza giriş yapmanız ve buradan kredili mevduat hesabı başvurusu yapmanız gerekmektedir.

Yapılacak olan başvuru sonrasında hemen değerlendirme yapılacak onay almanız ile birlikte hem sms ile bildirilecek hem de sizlere VakıfBank mobil uygulaması üzerinden sonucu gösterilecektir. 2500 TL 10 ay aldığınızı sorgulamak istiyorsanız hesabınız bölümüne girerek buradan kendi hesap bilgilerinizi tıklayabilir ve hesabınızda + 2500 TL yazıyorsa paranız hesabınıza yatmış olarak görebileceksiniz.

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler ayrıca emekli kredisi olarak da 200 bin TL'ye kadar mobil uygulama üzerinden başvuru yaparak Kredi kullanabiliyor.