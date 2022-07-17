Emeklilere Geri Ödemesiz Nakit Dağıtılacak! ATM'lerden Anında 3500 TL Çekebilirsiniz!

Emekli olan vatandaşlar SGK üzerinden almış oldukları emekli promosyonlarında son zamanlarda yüksek limitli olarak onay almaktadırlar. Sgk ile bankalar arasında yapılan anlaşma sonrasında emekli aylıklarını bankalar üzerinden alan vatandaşlar, emekli promosyonları verilmektedir. Sgk, bu ödeme için her bankaya en fazla 750 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. 750 TL üzerindeki promosyon ödemelerinde ise bankalar hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştiren kişilerin ve maaş taşıyan kişilerin daha yüksek limitlerde işlemlerini yapmaktadır. Özellikle özel bankalar üzerinden emekli promosyon alarak maaş, taşıma işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlara 3500 TL'ye kadar ödemeler verilmektedir. Nakit kampanyası yapan İNG Bank üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde başvurunuzu yapabilecek ve 2023 sonuna kadar 3500 TL kadar emekli promosyon alabileceksiniz.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU

2023 tarihine kadar emekli maaşınızı İNG Bank şubelerine taşıyarak bu bankadan 3500 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi alabiliyorsunuz. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra maf başvurunuzu gerçekleştirerek, ayrıca ihtiyaç kredisiyle borç kapatma kredisi kampanyasına da katılabilir, ayrıca sizler için verilecek olan kredili mevduat hesabında 10000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz. Emekli maaşınızı ing banka taşıyacaksınız başvurunuzu yaparak, 3 yıl, bu bankadan maaş almayı, taahhüt gerekiyor.

1.500 TL’ye kadar aylık alanlar 2.675 TL,

1.500 ile 2.500 TL aylık alanlar 3100 TL,

2500 TL ve üzeri aylık alanlar 3.500 TL promosyon ödemesi alabiliyorlar.

Emekli maaşınızı İNG Bank şubelerine taşımak istiyorsanız, banka şubelerine giderek emekli maaşı, taşıma işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz. Emekli maaşı ing bank üzerinde olan vatandaşları ayrıca, başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda da hızlı bir şekilde işlemler yapılmaktadır. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilecek ve nakit kullanmak için nasıl işlem yapabileceğiniz hakkında bilgileri öğrenebileceksiniz