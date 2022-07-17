Tatilin son gününde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis onayından geçen emekli ödemeleri ile ilgili karar verildi!

Kurban bayramının son gününde Cumhurbaşkanlığı tarafından ve Meclis onayından da geçen emekliler için ödenecek olan ve temmuz ayı sonuna kadar devam edecek olan nakit ödemeleriyle ilgili açıklama geldi. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, istediğiniz zaman nakit kullanabileceksiniz. Emekli olan vatandaşlar, Kurban Bayramı için almış oldukları 1100 TL emekli ikramiyelere birlikte emekli maaşlarında zam alacaklar.

Zamlı olarak almış olduğunuz emekli maaşlarında, sizlere, bankalarda kredi limitlerini yükseltme yaparak, devlet destekli olarak işlem yapan kredi başvurusunda bulunmanıza imkan sağlayacaktır. Birden fazla kredi imkanından faydalanarak kredi işlemlerini yapmak isteyen emeklilere kamu bankaları ve bazı özel bankalar destek vermektedir.

Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankalarından olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve devlet destekli olarak düşük faizlerle kredi kullanmak istiyorsanız, 50000 TL için başvuru yapabilirsiniz. 50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunu, bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak yapabiliyorsunuz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmanıza olanak sağlanacaktır. Acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak bu krediler Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden düşük faiz oranları ile verilmektedir. Bu bankalar üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, emekli maaşınızı da buradan almanız gerekiyor.

Emekli maaşınızı ve özel bankalar üzerinden alıyorsanız, Garanti Bankası, Denizbank ve Akbank, yaptığı kampanyada, emekli olan vatandaşlara internet bankacılığı uygulaması üzerinden devlet destekli olarak emekli kredisi imkanı sunacak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu üç banka üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, internet bankacılığı üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceklerdir. 50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilerine onaylanan kredi tutarı aynı gün içinde hesabınıza yatar.