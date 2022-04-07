Emeklilere Bankadan Faizsiz ve Geri Ödemesiz 750 TL'lik Nakit Hediye! Nisan Sonuna Kadar Başvurular Yapılabilir. Türkiye'de faizsiz bankacılık denildiğinde akla gelen 6 bankadan biri olan Türkiye Finans, emekli vatandaşlara yönelik hazırladığı nakit hediye açısından onay belgesini nihayetinde onaylattı ve bunu resmi internet sayfası üzerinden son dakika gelişmesi şeklinde duyurdu. Danışma kurulundan onay çıkmasının sonrasında müracaat işlemleri de böylelikle alınmaya başlandı. Türkiye Finans'a çeşitli bankacılık kanalları üzerinden ya da e-devlet uygulaması üzerinden müracaat işlemini yapanlar, 750 TL'ye kadar nakit hediyenin sahibi olabilecek.

Faize Bulaşmak İstemiyorum Diyen Emeklilerden Türkiye Finans'a Büyük İlgi

Faiz hassasiyeti olduğu için emekli aylıklarını normal bankalardan almak istemeyen emekli vatandaşlar, faizsiz işlem gerçekleştiren katılım bankalarının genelinin promosyon vermemesi sebebiyle kısıtlı imkanlara sahip. Her ne var ki Türkiye Finans, katılım bankası şeklinde faaliyetlerini yürütmesine rağmen emekli vatandaşlara promosyon ödemesi de yapmaktadır. Emekli aylıklarını Türkiye Finans’tan alan emekli vatandaşların yanı sıra aynı zamanda farklı bir bankadan alanlarda yine aynı şekilde maaş taşıma işlemleri sonrasında promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Diğer bankalarda olduğu gibi Türkiye Finans, emekli promosyon ödemelerini ödemesi için 3 yıllık bir taahhüt almaktadır buna göre emekli vatandaşlar, maaşlarının 3 sene boyunca Türkiye Finans şubelerinden alınması karşılığında emekli promosyon ödemesini yapmaktadır. Emekli maaşlarının alınacağı bankayı e-devlet uygulaması üzerinden değiştirme şansı bulunan emekli vatandaşlar, şubeye dahi uğramadan müracaat işlemlerini yapabiliyor.